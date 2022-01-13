نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مضمونة لصبغ الشعر الأبيض تغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات سهلة تعمل على إخفاء الشيب للابد، التخلص من الشيب المبكر يتطلب تحدي وصبر، حتى تنال ما ترغب، وقد ساعدت الوصفات الطبيعية على إزالة حجم المشكلة، وعلاجها من جذورها دون أن تعقب فروة الرأس بأي أضرار.

نظرا لأننا نهتم بجمالك سيدتي، نقدم لكم أسرع وصفة للشعر الأبيض التي تعمل على إزالة أثر الشعر الابيض.

مع وصفة الشاي وقشر البصل المدهشة، يمكنكم الإستمتاع بشعر طبيعي خالي من الشيب باتباع وصفة قشر البصل الرائعة.

خلطة للشيب

مكونات الوصفة:

● جهزي مقدار 3 ملاعق من الشاي.

● جهزي مقدار 6 كوب من الماء.

● جهزي قشر بصلة واحدة.

● اخلطي المقادير سويا داخل إناء مجوف.

● أتركي المكونات سويا لمدة ½ ساعة.

اغسلي فروة رأسك بالشامبو والبلسم المناسب.

جففي فروة رأسك بالكامل بإستخدام سيشوار الشعر.

خذي من السائل الناتج من الخليط، وغطي به فروة الرأس بالكامل.

تلك الوصفة ستساعد بشكل ملحوظ على إخفاء الشعر الابيض نهائيا، ولكن مع المداومة على تكرار الوصفة بمعدل مرة واحدة أسبوعيا لمدة تصل إلى شهر.

وصفة الريحان المذهلة:

كيف تتخلصي سيدتي من ظهور الشعر الأبيض الذي يحارب فروة رأسك؟

إليكم الحل الجذري النهائي الطبيعي، وصفة الريحان الغنية عن التعريف.

مكونات الوصفة:

● مقدار نصف كوب من أوراق الريحان المجففة.

● مقدار ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

● مقدار 2 كأس من الماء الساخن.

كيف يتم تجهيز الوصفة؟

في إناء مناسب تضاف المكونات، وتترك على النار إلى أن تغلى، مدة تصل إلى 10 دقائق.

جهزي علبة بخاخ وقومي بتعبأتها بالخليط.

قومي بغسيل فروة رأسك جيدا بالكامل بالشامبو والبلسم المناسب.

جففي شعرك بالكامل.

دلكي شعرك من الخليط.

أتركي الوصفة على الشعر حتى يجف الشعر تماما ثم اشطفي ها جيد، كرري تلك الوصفة لتحصلي على إزالة نهائية للشعر الابيض.

وصفة الشمندر لصبغ الشعر الابيض

تعتبر وصفة الشمندر من أكثر الوصفات فاعلية في اخفاء الشعر الابيض الذي يتسبب في الكثير من المشاكل والاحراج للفتيات والرجال، فقط عن طريق نقع كمية مناسبة من الشمندر او كما هو معروف بالبنجر في وهاء مع كمية مناسبة من الماء لمدة ليلة كاملة ثم يوزع على كامل الشعر ويترك لمدة ثلاثة ساعة ثم يشطف الشعر بالماء، البارد.

يمكن صبغ الشعر أيضا بمواد طبيعية من خلال عصير الليمون الذي يعطيكي لون أصفر لامع مائل للون الذهبي، وذلك من خلال خلط كوبمن عصير الليمون ويضاف عليه زيت الزيتون أو جوز الهند ثم يخلط المكونات معا ثم يوزع على الشعر ويترك ساعة ثم يتم الجلوس في الشمس لبعض من الدقائق لتسريع عملية الامتصاص وتغيير اللون من ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.