في 5 دقائق تنظيف البط من الريش الصغير بسرعه البرق بمكون سحري موجود في مطبخك

في 5 دقائق تنظيف البط من الريش الصغير بسرعه البرق نقدم إليكم اليوم أسهل وأسرع طريقة تنظيف البط من الريش الصغير، فعمليات تنظيف الطيور والحيوانات والأطعمة من أهم المهام التي يجب الاهتمام بها أكثر من عملية طهي الأطعمة نفسها، فإذا كانت الأطعمة تم تنظيفها بصورة دقيقة وصحيحة ستحمين أسرتك وأهل بيتك من بعض الأضرار التي قد تسببها البكتيريا المتراكمة بداخل هذه الأطعمة وخاصة المتراكمة في ريش البط والفراخ وما شابه، وطريقة اليوم هي إضافة مكون بسيط ورخيص إلى مكونات التنظيف للحصول على أجمل بط بدون زفارة ولا بكتيريا.

طريقة تنظيف البط من الريش الصغير في المنزل

تعددت طرق تنظيف البط وكل طريقة تنافس الأخرى في النظافة وجودتها وسنقوم بإيضاح كل طريقة إليكم بشكل تفصيلي كالآتي:-

1. التنظيف باستخدام الدقيق الأبيض وملح الطعام

باستخدام الدقيق وملح الطعام يمكنكم تنظيف البط بخطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:-

ضعي كمية وفيرة من الملح الأبيض الخشن إلى كمية وفيرة أيضًا من الدقيق الأبيض الناعم وقومي بتقليبهم جيدًا.

بعد ذلك أحضري البطة التي تريدين تنظيفها وافركيها بالخليط التي قمتي بتحضيره وأضيفي إليهما بعض الماء وانقعي البطة بداخل الماء.

اتركي البطة منقوعة في الماء ومفروكة بالمكونات لمدة حوالي 30 دقيقة لا أقل من ذلك.

ستلاحظين أن الريش أصبح يتساقط بدون أي عناء منك وكل ما عليك هو إزالته من على جلد البطة.

اشطفي البطة بالماء النقي حتى تخلصيها من آثار الريش والخليط واحصلي على بطة ناعمة خالية من أي روائح أو بكتيريا أو ريش.

واحفظيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتحضير والطهي.

تنظيف البط باستخدام قطرات من عصير الليمون

وكذلك يمكنكم تنظيفه باستخدام عصير الليمون باتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:-