اسرار صبغ الشعر في البيت وتغطيبة الشيب باللون البني الساحر بمكون موجود في كل منزل مفعوله مثل السحر

اسرار صبغ الشعر في البيت وتغطيبة الشيب بالون البني الساحر، تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تقضي على آثار الشيب والشعر الأبيض وهي وصفة طبيعية تغنيك عن أي صبغات جاهزة وقد تضر بشعرك كما أن مفعولها سريع الزوال وقد تصيب شعرك بأضرار وخيمة تضطرك لمعالجتها وقت طويل، وبالإضافة إلى كل ذلك أن للقهوة فوائد عديدة للشعر ولخلايا فروة الرأس وقامت العديد من السيدات بتجربة الوصفة وكانت هناك ردود أفعال بخصوصها رائعة.

كيفية تحضير وصفة القهوة للتخلص من الشعر الأبيض

مكونات الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان شاي أسود ومثلهما قهوة عربية.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ورق غار.

كوب قهوة

كوب حناء

كمية وفيرة من الماء.

خطوات تحضير الوصفة:-

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تختلط تمامًا وتذوب في بعضها البعض وتصبح كما لو أنها مزيج واحد.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك كل يوم مساءً لمدة ثلاث ساعات على الأقل وخاصة على الشعر الأبيض ثم قومي بتغطية رأسك بغطاء الشعر البلاستيكي.

ثم بعد مرور الفترة المحددة قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو ويجب التأكد من أن كل بواقي الخليط قد تمت إزالتها حتى لا تترسب في شعرك.

جففي شعرك ورطبيه وقومي باستخدام الوصفة وتكرارها مرتين من كل أسبوع لمدة شهر كامل للحصول على نتائج فعالة أكثر ويمكنك إطالة المدة للمزيد من النتائج.

كما يمكنك الاحتفاظ بالخليط في زجاجة بخاخ أو علبة زجاجية لها غطاء محكم الغلق واحفظيها في مكان مناسب حتى الاستخدام التالي.

أبرز فوائد القهوة للشعر

للقهوة فوائد عديدة للشعر ومن بينها كان ما يلي:-