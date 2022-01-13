بتتبيلة خطيرة أعملي متبل الباذنجان بطعم ومذاق لذيذ أحلي من المطاعم

الباذنجان المتبل أحد أشهر الوصفات الشامية التي نقلت للمطبخ المصري، وهي من ضمن المقبلات التي يمكن تحضيرها بعدة طرق، والجدير بالذكر أن الباذنجان المتبل يقدم كطبق مقبلات بجانب أطباق الطعام الرئيسية، ويشتق منها ٣ وصفات لذيذة مثل: متبل الباذنجان، متبل الحمص، متبل الكوسا وجميعهم يعتمدوا على الباذنجان كمكون رئيسي.

طريقة عمل المتبل بالباذنجان

كما ذكرنا سابقاً أن متبل الباذنجان من الأكلات السورية الشامية ولكنها انتقلت لمصر ولدول كثيرة في الوطن العربي، وكل دولة أضافت بعض الإضافات، فيتم تحضيره كالتالي:

المكونات:

ثمرتان باذنجان.

علبة زبادي.

حبة بصل.

عدد ٣ ملاعق بقدونس كبيرة.

فصان ثوم مفرومين.

مقدار نصف ملعقة كبيرة جوز مفروم.

عصير حبة ليمون.

نصف حبة فلفل أخضر.

ملعقتان كبيرتان طحينة.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

أولاً نشوي الباذنجان في الفرن لينضج بشكل تام، ثم نقشره.

بعد ذلك نفرمه جيداً أو نقطعه بالسكين ليصبح قطع صغيرة.

ثم نقوم البصل، والفلفل جيداً ليصبحوا مفرومين ناعماً.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونضع فيه: البقدونس المفروم، الثوم، الملح، الجوز ونقلب كل المكونات مع بعضها.

ثم نضيف لهم الزبادي وعصير الليمونة والطحينة، ونقلبهم معاً لتختلط المكونات معاً.

بعد ذلك نضيف لهم الفلفل، الباذنجان ونخلط كل المكونات معاً.

في النهاية نقدم الخليط في طبق التقديم ونضع على الوجه زيت الزيتون وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل المتبل بالحمص

طريقة الباذنجان المتبل هذه من الطرق التراثية القديمة التي تعتمد على الحمص لعمل الخلطة وحشو الباذنجان، وتتم كما يلي:

المكونات:

كون حمص جاف.

عدد ٤ ملاعق طحينة.

مقدار ربع كوب عصير ليمون.

علبة زبادي.

ملح حسب الحاجة.

عدد ٤ ملاعق مايونيز.

زيت زيتون.

طريقة تحضير المتبل بالحمص: