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عمر شويل - جدة بأبسط المقادير طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم والهش بمقادير مظبوطة والطعم حكاية - ثقفني
بسكوت الزبدة من ألذ وأخف أنواع البسكويت التي يمكن تقديمها، والشيء المميز بها خفتها ومذاقها اللذيذ الذي يظهر فيه طعم الزبدة الرائحة الجذابة لها، فيمكن تحضيره وتشكيله حسب الرغبة فهناك من يرغب بتشكيله باستخدام كيس الحلويات المخصص لأن العجينة طرية وسهلة في التشكيل، هذا بجانب أن مكوناته سهلة متوفرة في كل بيت، ولا يأخذ وقت طويل.
البسكويت بالزبدة
المكونات:
- مقدار ٢٢٥ جرام من الزبدة.
- ثلثا كوب سكر أسمر.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة فانيليا.
- نصف ملعقة ملح.
- كوبان ونصف دقيق.
- نصف كوب سكر أبيض.
طريقة التحضير:
- أولاً نخلط الزبدة، السمر الأسمر مع بعضهم، ونضيف عليهم البيضة والفانيليا ونخلط مرة ثانية، ثم نضع الدقيق والملح ونخلط بالخلاط على سرعة متوسطة حتى يختفي الدقيق تماماً.
- ثم نقسم العجينة لثلاثة أقسام ونلفها ونضعها في كيس التغليف البلاستيك، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ونمدد العجينة على سطح صلب ونضع السكر على وجه العجين.
- ونقسم العجين على دوائر صغيرة ونزينها باستخدام أعواد خشبية.
- ثم نغطي الصينية بورق زبدة، وندخل الصينية للفرن ونتركها لمدة تلت ساعة حتى ينضج.
بسكوت الزبدة فاطمه ابو حاتي
الشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر وأبرز الشيفات التي قدمت وصفة بسكويت الزبدة بطريقة سهلة وبسيطة، كما يلي:
المكونات:
- كيلو دقيق فاخر منخول.
- مقدار ٦٠٠ جرام زبدة.
- مقدار ٣٠٠ جرام سكر بودرة منخول.
- عدد ٤ بيضات.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- رشة ملح.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة ونضع فيها الزبدة حتى نذيبها ونضيف لها السكر ونخلط بالمضرب الكهربي لنحصل على قوام أبيض كريمي.
- ثم نضيف البيضة للفانيليا ونخلط جيداً ثم ننزل بالبيضة الثانية وهكذا حتى يختلطوا معاً، ثم نضيف الدقيق ونقلب الخليط بالملعقة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- نضع صاج أو صينية في الفرن ونشكل العجين عليها بأي شكل مطلوب وردة أو مربعات حسب الزوق، ونستخدم السكر الناعم الأبيض على الوجه وندخل الصينية بالعجين للفرن الساخن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية، ونضعه على الشبكة حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه من الفرن ونقدمه بعدما يبرد بألف هنا وشفا.
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