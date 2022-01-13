طريقة عمل العجينة السحرية الهشة كالقطن لإعداد أشهى أنواع الفطائر والمخبوزات

العجينة السحرية لكل الفطائر والمعجنات دائما هي من الكلمات التي يبحث عنها الأمهات وربات البيوت، حيث تستخدم في عمل الفطائر والبيتزا والمخبوزات بكل أنواعها، حيث تعتبر المخبوزات بكل أنواعها من الوصفات الأكثر إقبالاً من الكبار والصغار، حيث يقوم الجميع بشراء تلك الوصفات من المختلفة من المخابز المخصصة لإعدادها، ولكن هذا الأمر مكلف للغاية يفوق ميزانية البعض، ولذلك قررنا أن نوافيكم طريقة عمل العجينة السحرية لكل أنواع الفطائر والمخبوزات في البيت بكل سهولة، وهذا من خلال مكونات غير مكلفة ومتوفرة في البيت فتابعونا.

طريقة عمل العجينة السحرية

من خلال العجينة السحرية يمكن لكل أم أن تقوم بعمل البيتزا والفطائر والعيش الكيزر وغيرها من الوصفات، فدائما ما تحاول ربات البيوت أن تقدم لكل ما يحبونه أفراد الأسرة بنفسها، ولكن في بعض الأوقات لم يضبط الأمر معها، وتحديداً وصفات المعجنات التي لا تنجح بسبب العجينة التي لم تكن بالشكل المضبوط، والعجينة السحرية تتميز بقوامها الهش الإسفنجي الذي يشبه القطن تماماً، وهذا أكبر دليل على نجاح المخبوزات والفطائر.

المكونات:

2 كأس ونصف دقيق أبيض للمخبوزات.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

كأس زبادي.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

كأس من الماء المغلي.

طريقة التحضير: