نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قومي بوضع الخلطة علي شعرك لمدة ساعتين فقط وشعرك هيبقي ناعم زي الحرير وودعي السشوار والمكواه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطه طبيعيه لتنعيم الشعر في ساعتين، الشعر الناعم أكثر ما تبحث عنه السيدات والفتيات بشكل عام، لأن الشعر كما نعرف تاج المرأة ومظهر جمالها، والشعر المجعد الغير ناعم يكون مصدر انزعاج وضيق للفتيات، ولهذا يبحثن عن خلطات طبيعية لتنعيم الشعر بسرعة ويظل المفعول كثيراً دون الضرر بالشعر.

خلطات لتنعيم الشعر في ساعتين

كثير من السيدات لا يفضلن استخدام المركبات الكيميائية في تنعيم الشعر، ولهذا يبحثن عن خلطات ووصفات طبيعية لتنعيم الشعر في ساعتين وفي وقت قصير والحصول على نتيجة مرضية، والشيء المميز في هذه الخلطات أن مكوناتها موجودة في كل منزل، فنجد:

وصفة هلام الصبار مع العسل

المكونات:

كمية من جل الصبار مناسبة لطول وكثافة الشعر.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نقوم بخلط جميع المكونات معاً لتمتزج جيداً.

ثم نغسل الشعر جيداً بالماء، ونضع الخليط عليه وهو مبلل مع ملاحظة أن الخليط يصل للشعر كاملاً.

بعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة ٤٥ دقيقة، وبعدها نغسله جيداً.

وصفة الموز مع البيض

المكونات:

حبة واحدة من الموز.

بياض بيضة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً نقوم بهرس الموز جيداً، ثم نضيف له بياض البيضة ونقلبهم مرة ثانية.

في هذه الخطوة نضيف المكونات الأخرى ونخلطهم مع بعضهم جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر كاملاً بدءًا من الجذور وحتى الأطراف، ونغطي الشعر بقعة بلاستيكية.

ونترك الخليط على الشعر لمدة ٦٠ دقيقة، ثم نغسل الشعر جيداً بالشامبو وبلسم الشعر.

وصفات لتنعيم الشعر الجاف والخشن

الجدير بالذكر أن الشعر الخشن والمجعد يحتاج لعناية كثيرة واهتمام كبير، وهذا ليصبح الشعر رطب وناعم ومتغذي، ومن ضمن وصفات تنعيم الشعر نجد التالي:

وصفة الزبادي والبيض

المكونات:

كوب من الزبادي.

بيضة واحدة.

ملعقة زيت لوز حلو كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً نخفق البيضة جيداً ثم نضيف المكونات المتبقية بالتدريج ونحركهم مع بعضهم.

ثم نستخدم الخليط ونضعه على الشعر لمدة ساعتين، وبعدها نغسله بالماء البارد وشامبو الشعر ويفضل استخدام بلسم للشعر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لنحصل على شعر ناعم دائماً.

وصفة الأفوكادو

المكونات:

حبة واحدة أفوكادو ناضجة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نهرس الأفوكادو أولاً لنحصل على عجينة، ثم نضيف الزيت والعسل.

بعد ذلك نضيف الخلطة على الشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر جيداً، ونضع سيروم الشعر المناسب بعد ذلك.

أكثر الأشياء التي يزداد البحث عنها وصفات طبيعية تجعل الشعر ناعم وقوي ولامع، لأن الشعر أكثر شيء يتأثر بعوامل الجو وبحالة الجسم الصحية، فإذا كان الجسم ضعيف يؤثر ذلك على الشعر، فنجد أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن القيام بها في المنزل بمكونات طبيعية لها دور كبير في تنعيم وتغذية الشعر يجيب تطبيقها على الشعر بالطريقة الصحيحة.