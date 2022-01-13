نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرفي معجزة فوائد الحلبة السحرية للبشرة والشعر والجسم وعلاجه مش هتفوت يوم من غير ما تشربها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الحلبة لصحتك وجمالك، تعتبر الحلبة من النباتات العشبية الطبيعية التي تستخدم أحياناً كتوابل، وهي تصنف ضمن البقوليات، وشكلها المتعارف عليها الحبوب الصفراء المجففة الصغيرة، وقديماً كانت الحلبة تستخدم بغرض علاج كثير من المشاكل الطبية، وما زالت تستخدم حتى الآن في علاج مشاكل صحية وجمالية كثيرة أيضاً.

فوائد الحلبة الصحية

توجد الكثير من الفوائد الصحية للحلبة التي يستفيد الفرد منها لصحته وفي علاج مشاكل صحية متنوعة، مثل:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعزز تناول الحلبة عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى حماية المعدة من أي اضطرابات بها، مثل: عسر الهضم، الانتفاخ، الامساك.

التخلص من الالتهابات

نجد أن الحلبة تحتوي على مضادات أكسدة متنوعة، مثل: فيتامين ج، أ، ولهذا فهي تقي الجسم من الإصابة بالسرطان والأورام.

تحتوي الحلبة أيضاً على عدة خصائص مضادة للالتهابات الموجودة في الجسم.

التخفيف من حرقة المعدة

هناك دراسات أثبتت أن تناول مشتقات بعينها من الحلبة قبل تناول وجبات الطعام الرئيسية يساعد في تقليل أعراض الحموضة وحرقان المعدة.

زيادة إدرار حليب الثدي

تتميز الحلبة بأنها تحتوي على خصائص محفزة لقنوات الحليب في الثدي وهذا ينتج عنه زيادة إنتاج الحليب، ولهذا يفضل أن تتناول الأم المرضعة الحلبة.

المساعدة في خسارة الوزن

توجد بعض الأبحاث والدراسات العلمية ابتي أثبتت أن مستخلص بذور الحلبة يساعد في خفض معدل الدهون بصورة يومية بالنسبة للرجال الذين يعانون من مشكلة السمنة المفرطة والوزن الزائد.

وهذا لأن مستخلص الحلبة يحتوي على معدل مرتفع من الألياف الذائبة التي تعطي الجسم الشعور بالشبع لفترة طويلة.

فوائد الحلبة الأخرى

توجد بعض الفوائد الأخرى للحلبة التي تستخدم في علاج عدة أمراض في الجسم، ولكنها لا زالت تحتاج لإثباتات علمية أكثر، مثل: النقرس، الصلع، الحمى، ضعف الانتصاب.

فوائد الحلبة للوجه والبشرة

للحلبة الكثير من الفوائد المختلفة للبشرة والجلد عموماً، ومن أبرز هذه الفوائد نجد:

علاج مشكلات البشرة

للحلبة دور كبر في علاج مشاكل مختلفة في البشرة، مثل: الندبات، الاكزيما، آثار الحبوب، الحروق، تلطف البشرة، وهذا لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، بجانب بعض العناصر المضادة للالتهابات.

وبالنسبة لطريقة استخدامها على البشرة تكون كالتالي:

نأتي بقطعة قماش نظيفة ونبللها بالماء المستخلص من الحلبة، ونمسح بها الوجه بشكل يومي.

الحلبة تعتبر واحدة من ضمن الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في أغراض عديدة، فهي مفيدة للصحة وتساعد في القضاء على آلام الدورة الشهرية والتخلص من الاضطراب الذي يحدث في المعدة، وقرح المعدة أيضاً، كل هذا بجانب فوائد الحلبة المختلفة في الجمال والبشرة فيتم استخدامها كماسك طبيعي لتغذية البشرة ونضارتها لأنها تحتوي على عناصر غذائية تحتاج البشرة لها.