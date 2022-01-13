طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 10 كيلو في دقائق بدون تعب جربيها فوراً

الثوم من المكونات التي نحتاجها أثناء طهي الطعام ‏وربما لا توجد أي طبخة يمكن اعدادها دون أن تحتاج إلى الثوم أو البصل لأنها من المكونات الأساسية ولكن البصل يتميز دائما أنه من السهل التخلص من القشور الموجودة على البصل لكن الثوم يستغرق وقتا طويلًا لأن القشور تكون ملتصقة في جسم الثوم ‏جيدا من الخارج لذلك سيكون موضوع هذا المقال هو مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها إزالة قشور الثوم في وقت سريع وفي نفس الوقت دون أن يسبب الثوم رائحة كريهة لليدين ‏لأن رائحة الثوم تلتصق باليدين ويكون من الصعب التخلص منها.

‏الطريقة الأولى لتقشير الثوم

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في هذه الطريقة نستخدم قدر وماء ساخن حتى نستطيع إزالة القشور من الثوم بطريقة سريعة:

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أولا نزيل جذور الثوم من الأعلى و نقوم ‏بوضع فصوص الثوم ‏كل واحدة على حده.

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‏ نحضر قدر ونضع فيه الماء ثم ننتظر قليلا حتى يصبح الماء مغليًا.

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‏ نضع فصوص الثوم التي يغطيها القشر من الخارج داخل القدر.

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‏ نترك فصوص الثوم داخل الماء الساخن تقريبا لمدة دقيقتين فقط بعد ذلك نخرج الثوم من الماء الساخن سنلاحظ أن قشور الثوم بدأت تنفصل بشكل سهل عن جسم الثوم.

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الطريقة لتقشير الثوم

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هذه الطريقة نحتاج فيها إلى برطمان زجاجي قوي يمكن إغلاقه بإحكام:

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في الخطوة الأولى أيضا نزيل الجذور الكبيرة في الثوم من الاعلى.

بعد ذلك نحضر الفصوص كل فص على حدة و نضع ‏هذه الفصوص داخل البرطمان الزجاجي.

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بعد ذلك نحضر الفصوص كل فص على حدة و نضع ‏هذه الفصوص داخل البرطمان الزجاجي. ‏ نقوم بتحريك الفصوص بقوة شديدة حتى تبدأ قشور ‏الثوم بالانفصال عن جسم الثوم.

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‏ يمكن أن تحتاج هذه الطريقة تقريبا إلى 5 دقائق نقوم فيها بتحريك المستمر حتى تنتزع القشور.

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الطريقة الثالثة لتقشير الثوم

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