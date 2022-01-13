بدون مقوار.. طريقة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

باذنجان والكوسة من الممكن أن نقوم بالتقوير السريع لهما من خلال أن يتم استخدام أدوات مطبخية يعد استخدامها من أكثر الأمور التي تيسر من مرحلة التقوير وتعمل على تسريعها وإنجازها في أقصر وقت ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدمة نتعرف بالتفصيل على أفضل الطرق التي من دورها أن تساعدك في إنجاز مثل تلك المهمة المطبخية والتي تستهلك الوقت الطويل للحصول على المحشي من أنواع الخضار المشكل، ومن خلال الآتي أيضا توضيح لكيفية الاستخدام لهذه الأدوات والتي تعد أكثر سرعة من المقوار في الإنجاز لتلك المهمة المطبخية.

تقوير الباذنجان والكوسا

الباذنجان والكوسة من السهل الحصول عليهم جاهزين على الحشو وهذا ما يمكون من خبال استعمال أدوات تكون بدبلة عن المقوار ومن الممكن من خلالها أن يتم التقوير السريع للخضار حيث تعتب أدوات المطبخ مثل السكين أو الشوكة من الممكن أن يكونوا أفضل بدائل للحصول على الخضار جاهز تماما على الحشو ونتيجة التقوير بهما تكون أفضل من نتيجة المقوار وسريعة ومنجزة جدا ومن الممكن أن نتبع لآتي لتقوير الخضار.

تقوير الخضار باستعمال السكين

من الممكن باستعمال سكين المائدة أن يتم التقوير وبمنتهى السرعة لأكبر كمية متوفرة من الكوسة ومن الباذنجان والحصول على هذا النوع من الخضار مفرغ تماما وجاهز للحشو بالخلطة من الأرز والتوابل، ومن الممكن الحصول على الخضار بحيث يكون خالي من اللب من خلال أن نستعين بالسكين وتدويره في داخل الثمرة للحصول عليها خالية من أي لب وبالإمكان اللف المستمر للسكين بالثمار للتخلص من محتواها ليحل محله الحشو المتوفر.

تقوير الكوسة والباذنجان باستخدام قطاعة التفاح

من الممكن استعمال قطاعة التفاح لكي تكون هي البديل الأمثل ع استخدام المقوار والتي من الممكن أن تكون أيضا هي حل لمشكلة طول فترة الزمن المستهلك في التقوير للخضار ومن خلال إدخال القطاعة بالخضار وإخراجها تخرج ومعها كل اللب وفي خطوة واحدة، وبالنسبة للطريقة فهي الأسرع كما تعد من الطرق الأكثر إنجاز لتقوير أسرع وتفريغ لمحتوى الثمار وبدء حشوها على الفور.