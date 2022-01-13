معجزة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة والجسم كلة في دقائق تمتعي ببشرة صافية كالأطفال

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عمر شويل - جدة معجزة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة، تعتبر وصفات تبييض المناطق الحساسة بالفازلين من الوصفات الرائعة التي استطاعت إثبات قيمتها وفعاليتها في تفتيح البشرة وخاصة المناطق الحساسة، حيث تعمل على إزالة التصبغات التي تسبب الإحراج والإزعاج وكذلك إزالة البقع الداكنة والسواد الذي يؤثر على المناطق الحساسة، والفازلين من المكونات التي يسهل العثور عليها في أي مكان وأي منزل بسبب سعره المنخفض، مما جعل من الممكن تجربتها.

معجزة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة والجسم كلة

يُعرف الفازلين بقدرته الرائعة على تبييض وتفتيح المناطق الحساسة، حيث يستخدمه العروس ورجال العريس لتفتيح منطقة العانة، والمناطق الحساسة، وجميع أجزاء الجسم، وكذلك للتخلص من الألم بشكل دائم، وذلك بفضله مكونات طبيعية تساعد في تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجميع في وقت قياسي.

وصفات لتبييض المناطق الحساسة بالفازلين

تحتوي العديد من التركيبات والوصفات الطبيعية على الفازلين الذي يساعد على تبييض البقع السوداء والمناطق الحساسة تمامًا في فترة زمنية قصيرة وتشمل هذه الوصفات

زيت الخروع وزيت اللوز والفازلين

تعتبر هذه المكونات من العناصر الطبيعية التي تأتي من البيئة والطبيعة ولها العديد من الفوائد الجمالية أهمها تبييض الجسم والمناطق الحساسة، بالإضافة إلى العمل على تغذية البشرة والحفاظ على لمعانها ونضارتها، ويمكن أن تكون الوصفة يتم تنفيذه عن طريق، خلط الفازلين مع زيت اللوز وزيت الخروع والجلسرين، وضعه على المنطقة الحساسة المراد تبييضها.

معجزة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة في دقائق

التبييض بالفازلين والكركم

هذه من أفضل الوصفات لتنظيف البشرة وحمايتها وتبييضها، يتم صنعه عن طريق الجمع بين الفازلين والكركم وتدليكه برفق في المناطق الداكنة والمتصبغة، وتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر، تكرار ذلك مرة واحدة في الأسبوع، يشتهر الفازلين بفوائده الإضافية العديدة، بما في ذلك القضاء على الشعر الرمادي وإنهاء معضلة الشعر الأبيض بشكل دائم.

خلطات طبيعيه لتبييض البشرة والمناطق الحساسة

بيكربونات الصوديوم وفازلين

إنها إحدى وصفات تفتيح المناطق الحساسة من الجسم، ويمكن القيام بذلك عن طريق، وضع المزيج على أماكن معينة بعد مزجه للحصول على أفضل النتائج في فترة زمنية قصيرة.