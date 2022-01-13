اصنعي كريم الأرز والفازلين السحري وتمتعي ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد

كريم الأرز والفازلين من الكريمات السحرية التي تعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها، وتزيل الاسمرار وغمقان الوجه بشكل رائع، كما تقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العين فتشوه مظهر البشرة وتسبب الكثير من الازعاج، ويحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب تراكم الدهون داخلها، وهو من الكريمات الرائعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويتميز هذا الكريم بعدم احتوائه على أي مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة لأن جميع مكوناته طبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز والفازلين السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وسريع.

مكونات عمل كريم الأرز والفازلين السحري

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والفازلين السحري بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به الماء، وعصير الليمون، وماء الورد، ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض. بعد ذلك نقوم بإضافة النشا، والارز، ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب الخليط تمامًا. نضع الإناء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. بعد ذلك نغلق النار ونترك الخليط يبرد تمامًا، ثم نضيف الفازلين ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ثم نقوم باستخدامه مرة واحدة يومياً قبل النوم ويتم غسله في الصباح الباكر.

فوائد كريم الأرز والفازلين للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-