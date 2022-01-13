طريقة عمل التسقية السورية أسهل طريقة حمص باللبن على الطريقة السورية

طريقة عمل التسقية السورية، أو طريقة عمل تسقية شامية، واحدة من أشهر الوصفات السورية البسيطة، التي يذخر بها المطبخ السوري العريق، وهي أكلة شعبية قديمة من المطبخ السوري، وتقدم في الأغلب في وقت الفطور أو العشاء، كما تستخدم كأحد أشهر الأطباق الرمضانية، التي يمكنك إعدادها في شهر رمضان المبارك، كنوع من أنواع تغيير الطعام، والتجديد في الوجبات المقدمة لأسرتك، خاصة وأنها وجبة ذات قيمة غذائية مرتفعة للغاية، نظرًا لمكوناتها المغذية الشهية، وهي تعرف بأكثر من اسم ولها أكثر من طريقة للتحضير، ومن أشهر أسمائها تسقية شامية بالزيت، وطريقة عمل التسقية الشامية شام الاصيل، وكذلك طريقة عمل البدوة للتسقية، أو طريقة عمل البدوة السورية، وكذلك تعرف بطريقة عمل المسبحة، أو طريقة عمل فتة حمص باللبن، بالإضافة إلى طريقة عمل فقسه التسقية، أو طريقة عمل البدوة السورية، أو حمص باللبن على الطريقة السورية، ولها طريقة أخرى هي طريقة عمل التسقية المصرية، فلا تترددي في تجربة طريقة عمل التسقية السورية.

طريقة عمل البدوة السورية

الطعام السوري والمطبخ السوري، لهما الكثير من التقدير في العديد من الدول العربية، خاصة وأن المطبخ السوري، يعتمد في وصفاته على المكونات البسيطة، وفي نفس الوقت هي مكونات مغذية للغاية، يالإضافة إلى مذاقها الطيب، مع التوابل المستخدمة، ومن أشهر الوجبات والأطعمة والوصفات، التي أتت إلينا من المطبخ السوري؛ طريقة عمل عش البلبل السوري، وطريقة شاورما الدجاج السوري، وطريقة سندوتش البطاطس السوري، وصفيحة لحم بدبس الرمان، بالإضافة إلى طريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، على طريقة المطبخ السوري الشهيرة، جربي طرق ووصفات جديدة ومختلفة.

التسقية الشامية بالسمنة

كوبان ونصف من الخبز العربي.

2 كوب من الحمص المسلوق.

كوب ونصف مسبحة سورية.

كوب لبن زبادي.

¼ كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

رشة من الملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة ونصف كبيرة من السمن.

نصف كوب من الرمان.

كمية من اللوز أو الصنوبر للتزيين.

مقادير المسبحة

كوب واحد من الحمص المسلوق.

¼ كوب طحينة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث مكعبات ثلج.

ربع كوب من مرق سلق الحمص.

¼ كوب من عصير الليمون.

طريقة عمل فتة حمص باللبن السورية