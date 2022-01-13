نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الزبدة بعد اليوم.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في الخلاط زي المحلات بالظبط في 5 دقائق في المقال التالي
الزبدة الفلاحي من منتجات الحليب التي يتم استخدامها في طهي الطعام ودائما تتميز المأكولات التي يتم صنعها من الزبدة الفلاحي أنها لذيذة ومختلفة ولها رائحة جميلة وبشكل خاص يتم إعداد الحلويات الشرقية بالزبدة الفلاحي حتى تكون مميزة عن أي نوع آخر من الحلويات ودائما أن يتم شراء الزبدة الفلاحي من الأماكن التي تقوم ببيع منتجات الألبان ولكن هذه الزبدة يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام القليل من المكونات لأن الزبدة الفلاحي لا تعتمد على مكونات كثيرة من خلال المقال سنتحدث عن الطريقة بالتفصيل.
مكونات طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب
يعتمد إعداد الزبدة الفلاحي على الحليب الطازج كامل الدسم الذي يتم الحصول عليه من خلال الحيوانات سواء البقر أو الجاموس وكلما كان الحليب دسمًا اكثر كلما كانت الزبدة أجمل ويمكن إضافة بعض المكونات الأخرى للزبدة حتى تعطيها طعم مختلف ولكنها غير ضرورية وفيما يلي سنتحدث عن مكونات إعداد الزبدة في المنزل كيلو كامل من الحليب كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ويمكن التحكم في كمية الملح حسب الرغبة.
- علبة زجاجية.
- قطع من الثلج.
طريقة إعداد الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب في المنزل
فيما يلي نذكر طريقة إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل بالخطوات وهذه الخطوات هي:
- نضع كيلو الحليب داخل العلبة الزجاجية نترك فيها مكان فارغ ثم نغلقها جيدا وأنا اتركها داخل درجة حرارة المطبخ لمدة يوم او يومين.
- بعد ذلك نذهب إلى العلبة الزجاجية سنجد أن هناك بعض قطع الجبن أو التكتلات التي تجمعت في أعلى العلبة الزجاجية نقوم بوضع محتوى العلبة داخل وعاء كبير ونضع في بعض الثلج ونستمر في التحريك حتى تتمسك التكتلات اكثر وتصبح قطعة واحدة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الحليب والقطع حتى نفصل كل واحدة عن الأخرى.
- نضع قطعة الزبدة داخل الماء المثلج حتى تتماسك اكثر بعد ذلك نضعها في الثلاجة.
- بعد تلك الخطوة تكون الزبدة جاهزة للاستخدام في وصفات الطعام اللذيذ
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ