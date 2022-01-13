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عمر شويل - جدة شوربة العدس بالأرز والبرغل وجبة غذائية متكاملة - ثقفني
شوربة العدس بالأرز والبرغل من أروع أصناف الطعام التي يمكن تقديمها على سفرة الغداء أو العشاء في الشتاء وبالأخص في الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير وتشتد البرودة، حينها نلجأ للأكلات المعروفة بقدرتها على التدفئة وهي بشكل عام الأكلات الساخنة وبالأخص الشوربات ولمزيد من التخصيص شوربة العدس التي تتميز بوجود طرق عديدة لها وبإمكانية إضافة مكونات أخرى لها تزيد من القيمة الغذائية وتضيف نكهات تجعلها ألذ مثل إضافة الذرة الصفراء التي قدمناها لكم في طريقة عمل شوربة العدس بالذرة الصفراء والتي لاقت إعجابكم وإضافة الأرز والبرغل في طريقة اليوم والتي ستلقى إعجابكم إن شاء الله.
مقادير شوربة العدس بالأرز والبرغل
- أو مكون معنا وهو بالطبع المكون الأساسي العدس الأصفر نحتاج منه نصف كوب.
- نصف كوب أرز أبيض.
- ومن البرغل الناعم نحتاج كذلك لنصف كوب.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- حوالي حبة بصل صغيرة.
- مقدار كوب من الطماطم المقطعة على شكل مكعبات.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم الجاهزة.
- فص من الثوم المفروم.
- لتر أو أكثر من شوربة الدجاج.
- الملح والفلفل حسب الاحتياج.
- نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة بسيطة من الشطة ويمكن الاستغناء عنها.
خطوات تحضير الوصفة
- قبل البدء بأي شئ اغسل العدس بشكل جيد جدًا وكذلك الأرز.
- في الإناء المناسب لعمل كمية شوربة العدس بالأرز والبرغل ضع زيت الزيتون واتركه على النار حتى يسخن قليلًا.
- قطع البصل إلى مكعبات صغيرة وضعه في الإناء وقلبه باستمرار إلى أن يذبل ويصفر لونه.
- هنا قم بإضافة فص الثوم مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- بعد ذلك قم بإضافة مكعبات الطماطم واستمر في تقليب الخليط بالكامل على النار حوالي 10 دقائق.
- في هذه المرحلة قم بإضافة شوربة الدجاج والتي يمكن استخدام الماء بدلًا منها فهي ليست ضرورية.
- ومعها يتم إضافة معجون الطماطم والعدس والأرز والبرغل الناعم.
- عند الغليان قم بإضافة التوابل والملح والفلفل الأسود واترك الإناء على نار هادئة حوالي نصف ساعة أو عند تمام نضج المكونات.
- يمكن تقديمها في صورتها هذه أو خلطها في الخلاط حسب الرغبة.
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