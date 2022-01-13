شوربة العدس بالأرز والبرغل وجبة غذائية متكاملة

شوربة العدس بالأرز والبرغل من أروع أصناف الطعام التي يمكن تقديمها على سفرة الغداء أو العشاء في الشتاء وبالأخص في الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير وتشتد البرودة، حينها نلجأ للأكلات المعروفة بقدرتها على التدفئة وهي بشكل عام الأكلات الساخنة وبالأخص الشوربات ولمزيد من التخصيص شوربة العدس التي تتميز بوجود طرق عديدة لها وبإمكانية إضافة مكونات أخرى لها تزيد من القيمة الغذائية وتضيف نكهات تجعلها ألذ مثل إضافة الذرة الصفراء التي قدمناها لكم في طريقة عمل شوربة العدس بالذرة الصفراء والتي لاقت إعجابكم وإضافة الأرز والبرغل في طريقة اليوم والتي ستلقى إعجابكم إن شاء الله.

مقادير شوربة العدس بالأرز والبرغل

أو مكون معنا وهو بالطبع المكون الأساسي العدس الأصفر نحتاج منه نصف كوب.

نصف كوب أرز أبيض.

ومن البرغل الناعم نحتاج كذلك لنصف كوب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حوالي حبة بصل صغيرة.

مقدار كوب من الطماطم المقطعة على شكل مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم الجاهزة.

فص من الثوم المفروم.

لتر أو أكثر من شوربة الدجاج.

الملح والفلفل حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة بسيطة من الشطة ويمكن الاستغناء عنها.

خطوات تحضير الوصفة