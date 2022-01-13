أسرار بياض اليابانين معجزة الخلطة اليابانية لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار نهائياً

أكثر ما يميز السيدات اليابانيات البشرة البيضاء، وهذا ما يبحث عنه كثير من النساء والسيدات، وهذا يرجع بفصل الخلطات الطبيعية المستخدمة، وأشهر مكون يدخل في هذه الخلطات هو الأرز، فهو يعد مكون طبيعي وأساسي في خلطات العناية بالبشرة والحفاظ عليها، حيث نجد انه يحتوي على فيتامين E، وأحماض أمينية أخرى تساعد في تعزيز معدل الميلانين في الجلد.

كريم الأرز المضاد للتجاعيد

هذا الكريم له فوائد كثيرة للبشرة فيعطيها نضارة ولمعان، ويتكون من ثلاثة مكونات فقط وهما:

المكونات:

عدد ٣ ملاعق أرز كبيرة.

ملعقة من الحليب السائل كبيرة.

ملعقة عسل كبيرة.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع الأرز في ماء على النار لمدة عشر دقائق، ثم وصفيه من الماء ونتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نخلط الأرز المسلوق والحليب الدافيء معاً ونضيف لهم العسل لنحصل على قوام الكريم.

نضع الكريم على البشرة ونتركه حتى يجف كاملاً، ثم نزيله من على البشرة باستخدام ماء الأرز.

تكمن فوائد هذا الكريم في استعادة الشباب في البشرة، ومحاربة التجاعيد التي تظهر بها.

قناع الأرز والزبادي لتبييض البشرة

أولاً نقوم بخلط قدر متساوي من مسحوق الأرز والزبادي جيداً لنحصل على عجينة متماسكة وسميكة.

ثم نضع العجينة علب الوجه ونفردها وعلى الرقبة أيضاً لمدة ٣٠ دقيقة ثم نغسل الوجه بماء فاتر.

ينصح باتباع هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى لنلاحظ الفرق.

الوصفة الأولى لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من الوجه

المكونات:

مقدار كوب أرز مصري.

مقدار لتر من الماء.

زجاجة فارغة.

صابونة جلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام: