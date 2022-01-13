الطريقة الصحيحة لاستخدام النشا لعمل الكيراتين الطبيعي وفرد الشعر مثل الحرير

فرد الشعر بالنشا من الماسكات التي أثبتت نجاحها في فرد الشعر وجعله ناعم بعيد عن أي تموجات، كما أنه يزيد من نعومة الشعر ما هذا بالإضافة إلى توافر المكون الأساسي في كل المنازل، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن خطوات تنفيذية بسيطة للغاية، فهيا بنا نتعرف على الطريقة الصحيحة التي يتم بها عمل ماسك للشعر باستخدام الشا، وكذلك نتعرف على عدد مختلف من الماسكات يمكن عملها باستخدام النشا.

ماسك النشا لفرد وتنعيم الشعر

توجد عدة وصفات يدخل النار في تكوينها كعامل رئيسي لفرد الشعر ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة النشا والماء

أيها الوصفات التي يمكن تطبيقها على العرب باستخدام النشا، وذلك بسبب توافر المكونات التي تدخل في عمل الماسك.

طريقة تحضير:

مزج كمية مناسبة من الماء والنشا في وعاء، ثم نقوم بوضعهم على درجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر.

نترك الوعاء حتى يبرد قليلاً، ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر.

نترك ماسك النشا مدة لا تقل عن 45 دقيقة، أو ساعة في بعض الحالات، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

وصفة النشا وحليب جوز الهند

تعتبر من أهم الوصفات المستخدمة في فرد الشعر بالنشا، بسبب فوائد حليب جوز الهند في فرد وتنعيم الشعر، لاحتوائه على الدهون والألياف وفيتامين E المفيد للشعر.

طريقة تحضير الماسك: