نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الأسنان في دقيقة وإزالة الجير والاصفرار افركي بها أسنانك والنتيجة مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اصفرار الأسنان وتراكم الجير عليها من المشكلات الخطيرة التي يعاني منها الكثير في وقتنا هذا، لأنهم هم السبب الرئيسي في تآكل الأسنان وسقوطها، الأمر الذي يترتب عليه الشعور بالألم وعدم الراحة، ولكن بعد الآن لن تشعر بأي ألم وسوف تتخلص من الاصفرار والجير في وقت واحد عن طريق استخدام بعض المواد.

تبييض الأسنان في وقت قصير

يعتبر اصفرار الأسنان من الأشياء المزعجة التي تجعل مظهر الأسنان غير لائق وغير مناسب تمامًا، لهذا السبب هناك العديد من المواد التي تستخدم لتبييض الأسنان وتغيير لونها من اللون الأصفر المحرج إلى اللون الأبيض الناصع، ومن المواد المستخدمة في تبييض الأسنان:

الليمون

الليمون يحتوي على مواد مبيضة طبيعية لذلك يعد من أنسب المواد استخدامًا لتبييض الأسنان وذلك عن طريق عمل الخطوات التالية:

عصر ليمونة وعمل مضمضة بها.

قم بتدليك الأسنان بقشر الليمون وسوف تحصل على أسنان بيضاء ناصعة.

كما يمكنك عمل خليط من الملح وبعض قطرات الليمون ووضعه على الأسنان وتركه من 3: 9 دقائق ثم غسل الفم بالماء جيدًا.

ولكن لا يجب الإكثار من استعمال الليمون لأنه يؤثر بشكل سلبي على اللثة.

طريقة التخلص من جير الأسنان

هناك خليط فعال جدًا في إزالة الجير من الأسنان في وقت وجيز جدًا ولن يكلفك الكثير من المال هذا الخليط هو عبارة عن:

محلول الماء والملح والخل

يقوم الخل بالدخول بين جزيئات الجير وتفتيتها وذلك بمساعدة الملح الذي يقوم بالتخلص من الميكروبات والجراثيم المتراكمة كما يعمل على حماية اللثة من الأمراض التي تصيبها.

يتم خلط كمية صغيرة من الخل والملح والماء في كوب ثم استخدام هذا الخليط عن طريق مضمضة الفم به مرة كل يوم وبعدها سوف تلاحظ الفرق في أسنانك.