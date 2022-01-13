القهوة والقرنفل هدية ربانية تصبغ وتعالج الشيب في ساعة يختفي الشيب

نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تغطية الشيب الذي يصيب الشعر في وقتا مبكراً، حيث يعاني الكثير من السيدات والرجال من ظهور الشعر الأبيض في عمر الثلاثينات ويسمي بالشيب المبكر، ويسعي بعضهم باتباع عدد من الكريمات لحل تلك المشكلة ولكن لن نجد اغلبها تأتي بالنفع، فربما مع تكرار استخدامها تزيد من حجم المشكلة كونها يتم إعدادها من خلال مجموعة من المواد الكيميائية وذلك بعكس الوصفات الطبيعية تماماً فهي تتكون من الأعشاب والزيوت والمواد الطبيعية التي تغذي الشعر ولا تتسبب بأي شكل من الأضرار عليه، وبالسطور التالية نتناول بعض من الوصفات التي تعمل على صبغ الشيب لفترة طويلة من الزمن قد تصل لاسابيع.

صبغ الشيب العنيد

يمكن صبغ شيب الشعر العنيد بوصفة القهوة والكاكاو التي تقدم لكي لون بني لامع بعدد من الخطوات البسيطة وهي وضع خمس ملاعق كبيرة من القهوة علي مع خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو في لتر من الماء وتوضع المكونات في وعاء وترفع على النار وتترك لمدة خمس دقائق حتى تصل لمرحلة الغليان ثم تترك على جانب حتى تبرد قليلا ومن ثم تصفى وتوضع فى بخاخة وتوزع على الشعر بأكمله، ثم يلف الشعر ويغطى بكيس بلاستيك ويترك حتى مرور أربع ساعات على الأقل قبل ان يشطف الشعر بالماء الفاتر ينبغي المواظبة علي الوصفة مرة كل اسبوع الحفاظ على درجة اللون.

خلطة القرنفل للشيب

تعتبر وصفة القرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على اخفاء الشيب من خلال نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب من زيت الخردل مع نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من كريم مرطب وتمزج جميع المكونات معا جيدا ثم يدلك بها فروه الرأس ويغطى الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر تكرر الوصفة أو مرة من كل اسبوع للوصول إلى نتيجة مذهلة، مع الحرص على اتباعه تلك الخلطة لمدة ثلاثة أشهر.