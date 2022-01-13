اوعي تشتري النيوتلا تاني اعمليها في الخلاط بكوب حليب عملت كيلو نيوتلا بمذاق رائع زي الجاهزة

النوتيلا من الصوصات الحلوة ‏اللذيذة التي تستخدم في صناعة العديد من الحلويات وتتميز بطعم مميز ومختلف عن باقي انواع الأشياء التي تضاف إلى الكيك ويمكن إعداد العديد من المشروبات من خلال إضافة النوتيلا كما يتم إعداد منها الأيسكريم والقهوة الباردة وغيرها من الاصناف و تتميز بأن لها طعم لذيذ كما أنها خفيفة و تحتوي على كريمة البندق التي لا تقاوم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كريمة الشوكولاتة بطريقة مميزة أو بطريقة سريعة في المنزل دون أن نحتاج إلى شرائها من الخارج ورغم أنها لذيذة إلى أننا عندما نشتريها من الخارج فإنها تكون ‏تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والمواد الكيميائية الضارة للجسم الإنسان لذلك سنة تحدث خلال المقال عن مكونات اعدادها في المنزل والخطوات التي تؤدي إلى ذلك.

‏مكونات إعداد النوتيلا في الخلاط

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كريمة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الشوكولاتة بالبندق ولكن هناك بعض المكونات الأخرى التي نحتاج إليها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات المهمة في إعداد النوتيلا وهذه المكونات :

علبة من القشطة

2 ملاعق من الزيت النباتى

5 ملاعق من مسحوق كاكاو بودرة

2 ملاعق كبيرة من اللبن النيدو

ملعقة صغيرة من النسكافيه

نصف كوب من السكر المطحون الناعم جدًا

ملعقتين من الكريم كراميل المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

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طريقة إعداد نوتيلا في الخلاط

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد نوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل وتكون جاهزة فورًا للاستخدام سواء لصناعة المشروبات منها أو لإعداد الحلويات وهذه الطريقة هي: