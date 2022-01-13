تحضير كوكيز الشوكولاتة السريع في المنزل بأكثر من طريقة بمكونات بسيطة

يعتبر كوكيز الشوكولاتة واحد من أروع أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيتسم كوكيز الشوكولاتة بمذاق شهي للغاية، فهو من الوصفات المحببة للجميع بسبب مذاقه الشهي وقرمشته وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل.

تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل

يعتبر كوكيز الشوكولاتة واحد من أفضل الوجبات التي يقبل على تناولها الكثيرين فلديها مذاق شهي كما أن مقاديرها متوفرة في المنزل بشكل دائم وغير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل.

مكونات كوكيز الشيكولاتة

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كوبان من رقائق الشوكولاتة. ربع كوب من الزبدة. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا. ملعقة من الفانيلا السائلة. رشة صغيرة من الملح الناعم.

خطوات تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل

يتم تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كوكيز الشوكولاتة.

طريقة تحضير كوكيز الشيكولاتة

يتم تسخين الفرن أولًا على درجة حرارة منخفضة. يتم خلط السكر والزبدة في الخفاقة مع بعضهم البعض ثم يتم إضافة الفانيلا والبيض ويتم الخلط في الخلاط لحين أن يتشكل لديكم خليط متجانس. يتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه الدقيق بعد نخله ويضاف إليه البيكنج صودا ثم رشة من الملح وبعد ذلك يتم إضافتهم بصورة تدريجية على خليط البيض. يتم إضافة رقائق الشيكولاتة المعروفة بأسم الشوكليت الشيبس ويتم الخلط جيداً. يتم تقسيم العجينة إلى كرات بحجم متوسط ثم يتم فرد الكريات ووضعها في صينية. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة ثم يتم تقديم البسكويت في قالب وبالهناء عليكم.

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