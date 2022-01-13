نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك الزبده الفلاحى في البيت بكوب واحد من الحليب في الخلاط في المقال التالي
طريقة عمل الزبده الفلاحي في المنزل، تعتبر الزبدة الفلاحي أحد منتجات الألبان ويفضل الكثير تناولها وتستخدم في العديد من الأكلات الشهية وعلى رأسها الفطير المشلتت الذي يفضل تناوله الكثير من الأشخاص، وكذلك الأرز المعمر والعديد من الأطعمة وخاصة التي يشتهر بها الريف المصري، وتستخدم أيضاً الزبدة الفلاحي في الكثير من الأطعمة الحديثة والعصرية تدخل أيضاً في عمل العديد من المعجنات اللذيذة وقد تجد معظم السيدات صعوبة في إيجادها داخل السوبر ماركت ومحلات الألبان ومن المتعارف عليه غلو ثمنها، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الزبدة الفلاحي داخل المنزل بسهولة وهى كالآتي.
طريقة عمل الزبده الفلاحي في المنزل
سوف نقدم لكى سيدت طريقة عمل الزبدة الفلاحي بالمنزل وبطريقة سهلة ولا تحتاج الكثير من الوقت ولا كثير من المكونات حيث يمكن صنعها بمكون واحد أساسي وهو اللبن، وهذه الطريقة عبارة عن:
المكونات:
- مقدار كيلو ونصف لبن الحليب ويفضل ان يكون من النوع الجاموس.
- عدد ثلاث لترات من ماء يكون مثلج.
- عبوتان من البلاستيك الجيد.
خطوات تحضير الزبدة الفلاحي:
- تحتوي الزبدة الفلاحي عل العديد من العناصر الغذائية فهي مصدر أساسي للبروتين وكذلك الكالسيوم لذلك سنقوم بتحضيرها بخطوات بسيطة حتي. يمكن لربة المنزل عمل أفضل زبدة فلاحي بطريقة ناجحة لذلك يجب اتباع هذه الخطوات الأساسية للحصول علي الزبد:
- الخطوة الأولي يجب ان تقوم ربة المنزل بتجهيز جميع المكونات ثم بعد ذلك نحضر كمية اللبن المطلوبة ثم يتم وضعه. داخل زجاجة من البلاستيك مع مراعاة عدم مليء الزجاجة باللبن لنهايتها لأنه من الضروري وجود فراغ داخل الزجاجة.
- بعد الانتهاء من تعبئة الزجاجة تترك زجاجة اللبن في المطبخ دون أن توضع في الثلاجة بل يجب أن تترك في درجة حرارة الغرفة حتى يتحول اللبن إلى قطع ويكون الجبن ويصبح متكتلا.
- ثم يجب بعد ذاك من رج زجاجة اللبن جيداً ثم قومي بتفريغ محتويات الزجاج، ة وتتم التصفية لقطع الجبن يتم وضع كتل الجبن بمقدار من الماء المثلج وبعدها تنقل مباشرة إلى الماء البارد مرة أخري حتي يتم تجميع الزبدة ونجدها قد تكونت بسهولة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ