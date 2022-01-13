أصنعي بنفسك الزبده الفلاحى في البيت بكوب واحد من الحليب في الخلاط

طريقة عمل الزبده الفلاحي في المنزل، تعتبر الزبدة الفلاحي أحد منتجات الألبان ويفضل الكثير تناولها وتستخدم في العديد من الأكلات الشهية وعلى رأسها الفطير المشلتت الذي يفضل تناوله الكثير من الأشخاص، وكذلك الأرز المعمر والعديد من الأطعمة وخاصة التي يشتهر بها الريف المصري، وتستخدم أيضاً الزبدة الفلاحي في الكثير من الأطعمة الحديثة والعصرية تدخل أيضاً في عمل العديد من المعجنات اللذيذة وقد تجد معظم السيدات صعوبة في إيجادها داخل السوبر ماركت ومحلات الألبان ومن المتعارف عليه غلو ثمنها، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الزبدة الفلاحي داخل المنزل بسهولة وهى كالآتي.

طريقة عمل الزبده الفلاحي في المنزل

سوف نقدم لكى سيدت طريقة عمل الزبدة الفلاحي بالمنزل وبطريقة سهلة ولا تحتاج الكثير من الوقت ولا كثير من المكونات حيث يمكن صنعها بمكون واحد أساسي وهو اللبن، وهذه الطريقة عبارة عن:

المكونات:

مقدار كيلو ونصف لبن الحليب ويفضل ان يكون من النوع الجاموس.

عدد ثلاث لترات من ماء يكون مثلج.

عبوتان من البلاستيك الجيد.

خطوات تحضير الزبدة الفلاحي: