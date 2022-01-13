بكوب دقيق أعملي عجينة الكريب بالفراخ على أصولها بعجينة قطنية وطرية ومقادير غير مكلفة

يعد الكريب من اسهل الاصناف التى نلجأ اليها حين نشعر بالجوع، وهو من الاكلات التى يفضلها الكبار والصغار، وعلى الام الماهرة ان تعد الطعام الذى تهواه اسرتها، ويعتبر الكريب من ألذ الوجبات السهله سريعة التحضير، التى تقدم بأكثر من طريقة، ويمكن ان تقدم ايضآ كنوع من انواع الحلوى، وهو من الاكلات المعروفة بمذاقه الرائع، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكريب.

طريقة عمل الكريب

المكونات

١كوب من الدقيق الابيض.

٢بيضة.

١كوب من الحليب السائل.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

ذرة ملح.

الطريقة

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضغ الحليب مع البيض والزيت ونخفقهم جيدآ.

فى وعاء عميق نضع الدقيق والزيت وذرة الملح، ونضف اليهم الخليط المكون من البيض والحليب، ونقلب جيدآ حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بدهن مقلاه غير لاصقة بالزيت.

نأخذ كمية من عجينة الكريب ونقوم بتوزيعها على المقلاه، حتى يتحول للون الذهبى ثم نقلبها على الوجه الاخر حتى تنضج.

نكرر العملية مع باقى العجين حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

إليكم بعض وصفات حشوات الكريب (شورما الدجاج)

المكونات

نصف كيلو بانية مقطع الى قطع صغيرة.

فلفل الوان شرائح.

شرائح بصل.

٢حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

كمية صغيرة من البقدونس المقطع.

٢معلقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل اسود.

الطريقة

فى وعاء على نار متوسطة نضع قطع البانيه مع الزيت ونقلب جيدآ حتى يتم تغير لونة.

نضف إليه شرائح البصل والفلفل مع الملح والفلفل الاسود، نتركهم على نار هادئه حتى يذبل البصل والفلفل.

نصع عليهم الطماطم والبقدونس ونقوم بغلق النار.

نقوم بحشو الكريب بكمية من شاورما الدجاج ونغلقة، ونضعه على الشوايه او المقلاه الغير اللاصقه ونقلبه على الوجهين لمدة خمس دقائق، وهنا يصبح جاهزآ للتقديم.

٭ومن احب المقبلات التى تقدم مع الشاورما هى الثومية.

طريقة عمل الثومية

المكونات

١٠فصوص من الثوم.

٥معالق كبيرة زيت.

عصير ليمون.

١علبة زبادى.

٢معلقة كبيرة نشا.

نصف كوب من الماء البارد.

الطريقة

نذيب النشا فى الماء البارد ثم نضعه على نار هادئه ونقلب جيدآ حتى لايتكتل ويصبح اشبه بالمهلبيه.

نرفعه من على النار ونتركة يبرد تماما.

نضف الثوم المهروس الى النشا مع الزيت والليمون والذبادى فى الخلاط الكهربائى، ونخفقهم حتى يصبح الخليط ممتزجآ تمامآ.

نسكب الخليط فى وعاء التقديم ونضع على الوجه القليل من الزيت وقطع البقدونس.

يعد الكريب من أهم أنواع المعجنات التي يتناولها الكثير منا كوجبة سريعة نستفيد منها، حيث ينتشر في جميع المطاعم وهناك مطاعم خصيصا لعمل الكريب بألذ الأطعمة، ويمكن تناول الكريب بأشكال مختلفة منها الحلو والحادق بالاختلاف الحشو المكون منه، الكريب الحادق قد يتضمن حشوه باللحم او السجق او قطع صدور الدجاج الكرسبي، وقد تحضره بشكل حلو مثل حشوه بالشيكولاته والعديد من الاطعمية المختلفة التي تعطي له مذاق جميل.