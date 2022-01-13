كيك المطاعم الراقية كيك لذيذ جددي في مطبخك كيكة برائحة وطعم لا يقاوم

كيك المطاعم الراقية كيك خفيف لذيذ هش وطري برائحة وطعم لا يقاوم، يمكنك الآن أنت تعدي كيك مطاعم والكافيهات في منزلك وتقدميه لأسرتك وتبهريهم بصنع وتحضير كيك المطاعم الذي يقدم غالبا مع المشروبات الساخنة جئنا لكم بطريقة الأصلية لعمل كيك مطاعم بطرق ووصفات مختلفة، فهو كيك مميز هش وطري بمكونات بسيطة يمكن تحضيره ونقلنا لكم سر وصفات المطاعم وكافيهات لعمل أنواع الكيك المختلفة، ويمكن تقديم تلك الأنواع من الكيك في مناسبات المختلفة وأعياد الميلاد، أو حتى تقدم لأسرتك كتحلية ما بين الوجبات لذيذة أبتكري وجددي من مطبخك معنا الوصفات الأصلية والسهلة لعمل الكيك.

كيك مطاعم وكافيهات بالوصفة الأصلية

نحتاج إلى 3/4 قالب من زبدة طرية بحرارة مطبخ. عدد 3 ملاعق كبيرة من الزيت. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. عدد 2 كوب إلا ربع من الدقيق. 3 ملاعق كبيرة من حليب بودرة. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة برش برتقال. ربع كوب من عصير برتقال. عدد 3/4 كوب فواكهه مجففة جاهزة.

خطوات تحضير كيك مطاعم خفيف بوصفات الأصلية