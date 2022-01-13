نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك المطاعم الراقية كيك لذيذ جددي في مطبخك كيكة برائحة وطعم لا يقاوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيك المطاعم الراقية كيك لذيذ جددي في مطبخك كيكة برائحة وطعم لا يقاوم - ثقفني
كيك المطاعم الراقية كيك خفيف لذيذ هش وطري برائحة وطعم لا يقاوم، يمكنك الآن أنت تعدي كيك مطاعم والكافيهات في منزلك وتقدميه لأسرتك وتبهريهم بصنع وتحضير كيك المطاعم الذي يقدم غالبا مع المشروبات الساخنة جئنا لكم بطريقة الأصلية لعمل كيك مطاعم بطرق ووصفات مختلفة، فهو كيك مميز هش وطري بمكونات بسيطة يمكن تحضيره ونقلنا لكم سر وصفات المطاعم وكافيهات لعمل أنواع الكيك المختلفة، ويمكن تقديم تلك الأنواع من الكيك في مناسبات المختلفة وأعياد الميلاد، أو حتى تقدم لأسرتك كتحلية ما بين الوجبات لذيذة أبتكري وجددي من مطبخك معنا الوصفات الأصلية والسهلة لعمل الكيك.
كيك مطاعم وكافيهات بالوصفة الأصلية
- نحتاج إلى 3/4 قالب من زبدة طرية بحرارة مطبخ.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- عدد 3 بيض بحرارة المطبخ.
- عدد 2 كوب إلا ربع من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من حليب بودرة.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة برش برتقال.
- ربع كوب من عصير برتقال.
- عدد 3/4 كوب فواكهه مجففة جاهزة.
خطوات تحضير كيك مطاعم خفيف بوصفات الأصلية
- بوعاء الخفق يضاف الزبدة وتخفق لمدة 4 دقائق حتى تكون بقوام كريمي هش وتأخذ لون فاتح ثم يضاف عليها سكر بودرة الناعم.
- ونخفق السكر مع الزبدة حتى يذوب، ثم نضيف البيض مع الفانيليا لمزيج الزبدة والسكر والزيت وتخفق مرة أخرى جيدا باقي مكونات.
- ننخل كل من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والحليب البودرة وتضاف تلك مكونات الجافة مع بعضها ورشة ملح صغيرة بالنهاية.
- يصب الدقيق على مزيج الزبدة والبيض وتقلب مكونات معا ثم ننزل بعصير البرتقال مع برش الليمون وفاكهة المجففة في النهاية.
- وتقلب مكونات معا برفق بالمضرب اليدوي حتى تتداخل كل مكونات مع بعضها، ويدهن قالب الكيك يفضل أن يكون بشكل مستطيل.
- أويبطن القالب بورق الزبدة ويصب عليه مزيج الكيك ويسخن الفرن لمدة 5 دقائق حتى يسخن تماما على حرارة متوسطة.
- تدخل الصينية الفرن بالرف الأوسط للفرن وتترك حوالي 40 دقيقة حتى تنضج ولابد من عدم فتح باب الفرن إلا بعد مرور نصف ساعة.
- حتى لا تهبط الكيك عندما تخرج، وعندما تنضج أختبريها لمعرفة إذا كانت قد نضجت أما لا قبل أن تخرج من الفرن.
- تخرج الكيك من الفرن كيك مطاعم بالفواكة المجففة وزبدة وتترك حتى تبرد وتقدم وتقطع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ