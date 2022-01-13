نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية من زيت جوز الهند الرهيب لعلاج تساقط الشعر وتقويته وزيادة كثافته في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت جوز الهند ، يعتبر من النباتات الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر وتنعيمه وزيادة كثافته، وتعتبر من الزيوت العطرية التي لها رائحة عطرية، ويعمل هذا الزيت على إعادة بصيلات الشعر التالف ويقلل من تساقط الشعر، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على زيوت وحلول للشعر طبيعية وغير مكلفة ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الشعر فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير وصفات طبيعية لتقوية الشعر وزيادة كثافته وعلاجه من التساقط والتخلص نهائياً من القشرة.

كيفية علاج تساقط الشعر

يمكن تدليك فروة الرأس بماء جوز الهند وتركه طوال الليل قبل غسله صباحاً بشامبو خفيف يزيد من نمو الشعر وهي كالتالي:-

المكونات

زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الشعر، وتركه حتى يجف تماماً. نقوم بوضع زيت جوز الهند على الشعر. تدليك فروة الّأس بالزيت بلطف جيداً لمدة 10-15 دقيقة. نترك الزيت على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ثم بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو. تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ومرتين في الأسبوع للشعر الجاف.

طريقة لاستخدام الزيت لإصلاح الشعر التالف

هناك بعض المكونات والخطوات التي يجب اتباعها لإصلاح الشعر التالف وهي كالتالي:-

المكونات

2 ملعقة كبيرة من ماء جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات السابقة وبعد ذلك نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو الخفيف. تكرر هذه الخطوات مرتين أسبوعيّاً ويمكن إضافة خل التفاح.

طريقة استخدام الزيت لعلاج تجاعيد الشعر

توجد بعض المكونات لعلاج تجاعيد الشعر وتجعله ناعم مثل الحرير وهي كالاتي:-

المقادير

3 ملاعق من زيت جوز الهند الدافئ.

ربع كوب من العسل.

طريقة التحضير

خلط المكونات السابقة جيداً، ووضع الخليط على الشعر المبلل. نترك الخليط على الشعر لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. تكرار هذه العملية 1-2 مرة أسبوعياً.

كيفية استخدام الزيت لعلاج القشرة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتخلص من القشرة هي كالتالي:-

خلط 4 ملاعق من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس جيداً.

نقوم بتغطية الرأس بقبعة الاستحمام وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بشامبو خفيف.

تكرار هذه الطّريقة 2-3 مرات أسبوعياً.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت جوز الهند وهي كالآتي:-