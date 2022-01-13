معجزة ملعقة الخميرة لتبييض وتفتيح الرقبة والجسم كله وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت للأبد

تبحث العديد من الفتيات عن طريقة لتبييض الجسم والرقبة والبشرة لأن هذه المناطق من أكثر المناطق التي تعمل على سعادة أي فتاة ، لذلك نجد جميع الفتيات يحلمون لو أن يصبح جسمهم أبيض مثل الحليب وكذلك يحلمون للوصول إلى رقبة بيضاء وجذابة وموحدة اللون مع جسمهم ، ونلاحظ أن إسمرار لون الجسم مع إسمرار لون الرقبة يسبب العديد من المشكلات والضيق لكثير من الفتيات وعدم التمتع بحياتهم ولا سعادتهم لأن هذه المشكلة تمنع الغالبية العظمى من الفتيات من التمتع بأجازاتهم الصيفية عن طريق عدم إرتدائهم الملابس القصيرة لأنهم يعملون على إرتداء الملابس الطويلة الغير لائقة مع الأجازة الصيفية حيث قومون بإرتداء هذه النوعية من الملابس حتي يتمكنوا من إخفاء هذه العلامات السوداء في الجسم ، ونجد أن هؤلاء الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار لون الجسم والرقبة يبحثون عن بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على تفتيح الجسم وجعله أبيض مثل الحليب وجذاب كذلك الرقبة والبشرة حتي يصبح لون الجسم موحد مع لون الرقبة والبشرة وحتى تبدو بمظهر جميل وجذاب ورائع، ونجد البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض مستحضرات ومراكز التجميل التي تعمل على تفتيح الجسم والرقبة وأي مناطق أخرى في الجسم بإستخدام أجهزة الليزر التي تقوم خبراء متخصصة في إستخدام هذه الأجهزة وتعتبر هذه الطريقة نادرا من تقوم الفتيات باللجوء إليها ويرجع السبب في ذلك هو إرتفاع أسعارها ، حيث توجد هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم والرقبة والبشرة وجلعها بيضاء مثل الجليب بطريقة أمنة وصحية على الجلد وسوف نقدم إليكي مكونات هذه الخلطة وكيفية إستخدامها وتحضيرها بالطريقة الصحيحة.

طريقة تبييض الرقبة والجسم

ويعتقد الكثير من هؤلاء الفتيات أن للوصول إلى هذا الحلم لابد من إستخدام بعض الطرق التي تعمل على التخلص من هذه المشكلات بطريقة فورية وفي أسرع وقت حيث تعتبر هذه الطرق السريعة من أكثر الطرق التي تمثل خطرا كبيرا علي جلد الجسم والرقبة والبشرة ومن أشهر الإستخدامات التي تعمل العديد من الفتيات على إستخدامها هي خلطات الكريمات التي تحتوي بداخلها على مواد كيميائية من المحتمل أن تعمل على تهيج الجلد بالإضافة إلى ظهور البقع الحمراء التي تتسبب في جعل الجسم يبدو بمظهر غير مقبول.

المكونات

ثمانية ملاعق كبيرة فقط من الخميرة الجاقة .

خمسة ملاعق كبيرة فقط من عصير الليمون .

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .

نصف كوب واحد فقط من المايونيز .

طريقة التحضير