نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك يومي اقتصادي اسفنجي بطريقة سهلة ومضمونة وبمذاق روعة يذوب في الفم في المقال التالي
كيك يومي اقتصادي ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك الذي يصنع والذي يعشقه الصغار والكبار على حد سواء، والمحبب والمفضل لديهم أيضا، كما حازت هذه الكيكة على إقبال الجميع، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، ولقوامها الهش والطري، ولشكلها الجذاب والخرافة، كما أنها خفيفة على المعدة وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكن تزينها بالكريمة أو الشوكولاتة أو المكسرات والفواكه، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيك الطاسة السريع وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك يومي اقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.
مكونات كيك يومي اقتصادي
يتكون كيك يومي اقتصادي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 3 بيضات.
- رشة ملح.
- 150 جم سكر بودر.
- 120 مل زيت.
- 150 مل عصير برتقال.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- 220 جم دقيق.
- 16 جم بيكنج بودر.
- مربى المشمش.
- جوز الهند.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك يومي اقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والملح والسكر، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف عصير البرتقال ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا.
- بعد ذلك ننخل الدقيق على الوعاء على دفعتين ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف بشر البرتقال ونقلب.
- ثم ننخل البيكنج بودر على الوعاء ونقلب.
- بعد ذلك نحضر قالب سهل الفك، ثم نضع فيه ورقة زبدة، ثم نسكب فيه خليط الكيك، ثم نقوم بخبط القالب لكي يخرج الهواء من الخليط.
- ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على رجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركه لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ونترك الكيكة تبرد في القالب بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم نخرج الكيكة من القالب، ونزيل ورقة الزبدة، ثم ندهن وجه الكيكة وجوانبها بمربى المشمش.
- ثم نرش عليها جوز الهند.
- بعد ذلك نقطع الكيكة، ثم نقدم كيك يومي اقتصادي في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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