ألذ وجبة عشا ممكن تاكليها حضري طاجن الفول بالبيض والبسطرمة على أصوله بطعم خطير

تعتبر البروتينات من أكثر أنواع المأكولات التي تعمل علي بناء الجسم والأنسجة خاصة بالنسبة للأطفال، لذلك علينا أن نعمل على المداومة لتناول البروتينات، وتعتبر من البروتينات الشهيرة التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها غنية بمحتواها من البروتينات وكذلك المواد الغذائية الأخرى منها الفول والعدس الأصفر والعدس الأسمر والحمص وغيرها من الأنواع الأخرى، ويعتبر الفول من المأكولات الشهيرة التي يمكن عملها وتناولها في أي وقت من الأوقات، حيث يعد الفول مصدر للبروتين الخاص بجسم الإنسان، ويوجد هناك البعض من الناس بيمكن تناوله في العديد من الأوقات مثل تناوله كوجبة أساسية في الإفطار مع بعض المقبلات الأخرى أو تناوله في ساندوتشات وكذلك يمكن تناوله في وجبات الغذاء مع البطاطس او الطعمية أو الباذنجان وغيرها من الإضافات الأخرى وكذلك في وجبات العشاء ويمكننا تناول الفول بالعديد من الطرق ونلاحظ أن البعض من السيدات يقومون بشرائه من بعض المطاعم ونجد البعض الآخر يقوم بتدميسه في المنزل لضمان جودة الطعم بالإضافة إلى الأمن في الطعم وضمان صحتنا، والفول من المأكولات التي يمكننت إضافة العديد من المكونات به لتغيير طعمه مثل إضافة بعض الخضروات أو المكونات التي ترغبين بها للحصول على نتيجة وطعم مختلف ورائع، وسوف نقدم إليكي طريقة مختلفة لعمل الفول عن طريق إضافة إليه البيض والبسطرمة لعملها في المنزل للحصول على طعم رائع ولذيذ وهذا الطعم يجعلكي تستغنين عن شرائه من المحلات الخارجية.

طاجن الفول بالبيض والبسطرمة

المكونات

ثمانية ملاعق كبيرة من الفول المدمس.

حبتان إثنان من البيض متوسط الحجم.

خمسة شرائح من البسطرمة.

حبتان إثنان فقط مم من البصل صغير الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير