نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل الأول في علاج تسوس الأسنان والجير نهائيا نتيجة خيالية في المقال التالي
فعندما يتراكم الطعام في الأسنان يشكل طبقة من البكتريا ، وإذا لم تتم ازالة الطعام جيدا الذي يتمركز حول اللثة وبين فروق الاسنان من هنا سوف يتسبب ذلك في التسوس، ويتم انتشار وانتقال التسوس من سن إلى أخر.
وصفة طبيعية لازالة تسوس الأسنان
من الممكن منع تسوس الأسنان باستخدام الوصفات التي حققت نتيجة مبهرة، ومن هذا المنطلق نقدم وصفة فعالة للقضاء على التسوس والجير، ولكن ارغب أولا تقديم وصفة أخري قد تهمك وهي وصفة لتبييض المناطق الحساسة خلال 7 أيام فقط
وصفات طبيعية لازالة تسوس الأسنان والجير
وصفة الصبار لعلاج تسوس الأسنان، قد يساعد جل الصبار على معالجة تسوس الأسنان ومحاربة البكتيريا المسببة للتسوس، فإن التأثير المضاد للبكتيريا لهذا الجل يقتل البكتيريا الضارة في الفم .
تطبيق الوصفة
جهزي ملعقة متوسطة من جيل الصبار، مع ثلاث ملاعق صغيرة من الجلسرين وثلاث ملاعق متوسطة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة كبيرة من زيت الليمون، مع كوب من الماء.
طريقة تطبيق الوصفة
قومي بخلط كافة المكونات السابقة ذكرها مع بعضهم البعض جيدا.
ثم ابدئي بغسل عليك أسنانك جيدًا بتلك الخليط ، ثم اشطف فمك بالماء.
وصفة الثوم لعلاج التسوس والجير
من أفصل الوصفات الطبيعية التي تعمل على قضاء تسوس الأسنان في فترة قصيرة هي وصفة عصير الثوم، حيث يقوم الثوم على ازالة بداية التسوس بسرعة فائقة فقط كل ماعليكي اخذ كمية من عصير الثوم وضعيها على الضرس أو السن المصاب بالتسوس لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل اسنانك مباشرة بالمعجون، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.
الملح لإزالة جير الأسنان
تعتبر وصفة ماء الملح من أفضل ما تم تجربته في إزالة الجير والاصفرار المتراكم في الأسنان، كما يعمل كمعالج لآلم الأسنان، عن طريق وضع كمية من الملح في الفرشاة ثم غسل الأسنان بها مثل طريقة غسل الأسنان بالمعجون ولكن نستبدله بالملح وستلاحظين بعدها النتيجة الفورية في تبييض الأسنان.
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