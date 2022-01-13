الحل الأول في علاج تسوس الأسنان والجير نهائيا نتيجة خيالية

وصفة الصبار لعلاج تسوس الأسنان، قد يساعد جل الصبار على معالجة تسوس الأسنان ومحاربة البكتيريا المسببة للتسوس، فإن التأثير المضاد للبكتيريا لهذا الجل يقتل البكتيريا الضارة في الفم .

تطبيق الوصفة

جهزي ملعقة متوسطة من جيل الصبار، مع ثلاث ملاعق صغيرة من الجلسرين وثلاث ملاعق متوسطة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة كبيرة من زيت الليمون، مع كوب من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة

قومي بخلط كافة المكونات السابقة ذكرها مع بعضهم البعض جيدا.

ثم ابدئي بغسل عليك أسنانك جيدًا بتلك الخليط ، ثم اشطف فمك بالماء.

وصفة الثوم لعلاج التسوس والجير

من أفصل الوصفات الطبيعية التي تعمل على قضاء تسوس الأسنان في فترة قصيرة هي وصفة عصير الثوم، حيث يقوم الثوم على ازالة بداية التسوس بسرعة فائقة فقط كل ماعليكي اخذ كمية من عصير الثوم وضعيها على الضرس أو السن المصاب بالتسوس لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل اسنانك مباشرة بالمعجون، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.