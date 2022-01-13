نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى الغريبة الناعمة اللذيذة سريعة التحضير وبأقل مجهود في المقال التالي
حلوى الغريبة الناعمة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الغريبة الناعمة.
مكونات حلوى الغريبة الناعمة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من السكر المطحون والمنخول.
- كوب ونصف من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- مكسرات للتزيين.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الغريبة الناعمة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بواسطة المضرب الكهربائي بضرب السمن مع السكر الناعم جيدا حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق ونقلبه مع باقي المكونات تقليبا خفيفا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويصبح قوام العجينة متماسك.
- ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح وتتماسك.
- وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيع العجينة ونكورها على شكل كور صغيرة الحجم.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع المكسرات المرغوب فيها علي الغريبة من الأعلي.
- ثم نقوم بوضع الغريبة على الصاج ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يسخن.
- وبعدما يسخن الفرن نقوم بإدخال الصاج في الفرن لمدة ١٠ دقائق.
- ثم بعدما تتم تسويت الغريبة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء ويمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة المميزة.
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