طريقة عمل حلوى الغريبة الناعمة اللذيذة سريعة التحضير وبأقل مجهود

حلوى الغريبة الناعمة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الغريبة الناعمة.

مكونات حلوى الغريبة الناعمة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر المطحون والمنخول.

كوب ونصف من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الغريبة الناعمة وطريقة تحضيرها كالتالي: