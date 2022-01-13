أدفي من برد الشتاء وأعملي مشروب السحلب بالنشا على أصوله بقوام ومذاق لذيذ

السحلب من المشروبات المشهورة في جميع الدول العربية والشام وتركيا ، وهو يعد من المشروبات الشتوية اللذيذة والخفيفة والمحببة للكبار والصغار، حيث يحتوي على نسبة من النشويات التي تساعد في نمو الأطفال بطريقة صحية وتحافظ على صحة عظامهم واسنانهم، ويعالج أيضا الاسهال عند الاطفال، ويساعد أيضا على الشعور بالشبع والامتلاء، حيث يحتوى على قيمة غذائية عالية، ويشتهر أيضا بالطعم اللذيذ الشهي خصوصا عندما يمتزج بالقرفة والمكسرات، لذلك سوف نقوم بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير السحلب التركي

المقادير:-

٢ ملعقة بودرة سحلب.

٢ كوب حليب.

٢ ملعقة سكر او حسب الرغبة.

قرفة.

مكسرات.

صوص فراولة.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع الحليب وبودرة السحلب والسكر.

نقوم بالتقليب جيدا ونرفع الوعاء على النار.

نستمر في التقليب حتى يصل إلى القوام المتوسط.

نقوم بتحضير أكواب التقديم لنصب المشروب الساخن.

يمكن إضافة المكسرات مثل الفستق الحلبي وجوز الهند والزبيب والقرفة.

تعد القرفة من أساسيات هذه الوصفة.

يمكن أيضا وضع صوص فراولة ليكون محبب اكتر للأطفال ويعطي لها مذاق رائع.

طريقة عمل مهلبية السحلب بالقرفة

المقادير:-

٤ معالق بودرة سحلب.

٣ اكواب حليب.

كوب ماء.

٢ ملعقة نشا.

سكر حسب الرغبة.

قرفة

مكسرات.

فواكه مجففة.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع بودرة السحلب ثم الحليب والسكر ونقلب جيدا.

ثم نرفع الوعاء على النار ونستمر في التقليب.

نقوم بتحضير كوب الماء لذوبان النشا بها.

نضع النشا بالماء على للخليط ونقلب إلى أن تصل للقوام المناسب المهلبية.

نقوم بتحضير بولات صغيرة لوضع المهلبية بهم.

نقوم بتقديم المهلبية ونضع عليها القرفة والمكسرات والفواكه المجففة.

ويمكن إضافة كريمة مخفوقة وصوص كراميل أو ايس كريم.

طريقة تحضير السحلب التركي بالشيكولاتة

المقادير:-

٢ ملعقة بودرة سحلب.

٢ ملعقة كاكاو خام.

٢ كوب حليب.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الحليب وبودرة السحلب والكاكاو والسكر.

نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نستمر في التقليب حتى نصل إلى القوام المناسب المشروب.

يمكن إضافة هيل مطحون وشيكولاتة مبشورة.

نجد أن السحلب هو من المشروبات الساخنة التي تشتهر في جميع البلاد العربية، فهو من المشروبات التي تحتاج إلى تناولها بشكل مستمر في فصل الشتاء، كما يحتوي السحلب علي عناصر غذائية يستفيد منها الجسم كما يدخل أيضا في الاستخدامات الطبية فإنه يساعد السحلب على وقف النزيف الذي يحدث داخل المعدة كما يعالج قرحة المعدة وله دور كبير في علاج الإسهال لدي الأطفال فله أهمية كبيرة جدا.