نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي بسكويت الكاكاو المقرمش اللذيذ بطريقة ناجحة أحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
يعد البسكويت من المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال لأنه ذو مذاق حلو ويعد من الحلويات الخفيفة سهلة الهضم والإمتصاص على المعدة بالإضافة إلى أنه يعمل على إشباع المعدة بدرجة كبيرة، ونجد دائما العديد من السيدات يعملون على تقديمه لأطفالهم كوجبة أساسية في وجبات الإفطار عن طريق غمسه في الشاي أو الحليب او تناوله مع العصائر، ونجد أن الكبار يقبلون على تناوله بعد وجبات الغذاء أو العشاء كنوع من الحلويات لأنه خفيف ولا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات، ومن المعروف أن البسكويت يمكن حشوه بالعديد من الحشوات أو إضافة العديد من النكهات به أثناء عمله لإعطاء طعم مختلف وجديد عند تناوله ونجد أن العديد من الناس عند وجود هناك رغبة لتناول البسكويت يقومون بشرائه من المحلات التجارية الخارجية أو محلات المخبوزات لأنهم يعتقدون أن هذه المحلات تعمل علي تقدميه بطعم لذيذ ورائع على الرغم من أن هذه المحلات تعمل علي بيع البسكويت وبداخله يحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة التي تلحق بالضرر الكبير على صحة الإنسان لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذه المنتجات من الخارج وعلينا بقيامها وعملها في المنزل حتي يمكننا التحكم في الطعم أو النكهة المضافة إليها للحصول على طعم رائع ولذيذ يفوق الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات الأخرى، وسوف نقدم إليكي طريقة سحرية وجبارة ومختلفة لعمل البسكويت عن طريق إضافة نكهة الكاكاو به للحصول على طعم جميل وجذاب وعليكي بعمله في المنزل بدون تكلفة وبدون مجهود وفي النهاية تحصلين علي طعم جميل.
طريقة عمل بسكويت الكاكاو
المكونات
- كوبان إثنان ونصف فقط من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد إلا ربع من السمنة النباتي.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.
- كوبان إثنان من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- حبتان إثنان فقط من البيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- أحضري أولا وعاء كبير وعميق وضعي به كوبان إثنان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر وثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الخام مع كوبان إثنان من السكر مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بتقليب جميع هذه المكونات الجافة مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة حبتان إثنان من البيض به مع كوب واحد من الحليب السائل مع نصف كوب واحد من الماء الدافئ مع كوب إلا ربع من السمنة النباتي ثم قومي بتفريغ هذه المكونات في إناء العجان ثم قومي بتشغيل العجان على سرعة متوسطة وإستمري في عجن هذه المكونات مع بعضها في العجان حتى تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة وجيدة القوام وإستمري في العجن لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة بعد ذلك قوم بتفريغ العجينة في وعاء وقومي يتغطيتها لمدة عشرون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بتشكيل عجينة بسكويت الكاكاو على حسب الشكل الذي ترغبين به، بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة ثم قومي برص أشكال البسكويت التي تم تشكيلها ثم قومي بإدخالها الفرن بعد سخونتها واتركي صينية البسكويت حتى تنضج جيدا.
- بعد نضج البسكويت ووصوله إلى اللون الذهبي الشهي قومي بإخراج هذه الصينية من الفرن واتركيها حتي تبرد وبذلك تكوني حصلتي على بسكويت الكاكاو بطعم جميل ورائع.
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