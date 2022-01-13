بالمقادير المظبوطة أعملي بسكويت الكاكاو المقرمش اللذيذ بطريقة ناجحة أحلي من محلات الحلويات

يعد البسكويت من المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال لأنه ذو مذاق حلو ويعد من الحلويات الخفيفة سهلة الهضم والإمتصاص على المعدة بالإضافة إلى أنه يعمل على إشباع المعدة بدرجة كبيرة، ونجد دائما العديد من السيدات يعملون على تقديمه لأطفالهم كوجبة أساسية في وجبات الإفطار عن طريق غمسه في الشاي أو الحليب او تناوله مع العصائر، ونجد أن الكبار يقبلون على تناوله بعد وجبات الغذاء أو العشاء كنوع من الحلويات لأنه خفيف ولا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات، ومن المعروف أن البسكويت يمكن حشوه بالعديد من الحشوات أو إضافة العديد من النكهات به أثناء عمله لإعطاء طعم مختلف وجديد عند تناوله ونجد أن العديد من الناس عند وجود هناك رغبة لتناول البسكويت يقومون بشرائه من المحلات التجارية الخارجية أو محلات المخبوزات لأنهم يعتقدون أن هذه المحلات تعمل علي تقدميه بطعم لذيذ ورائع على الرغم من أن هذه المحلات تعمل علي بيع البسكويت وبداخله يحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة التي تلحق بالضرر الكبير على صحة الإنسان لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذه المنتجات من الخارج وعلينا بقيامها وعملها في المنزل حتي يمكننا التحكم في الطعم أو النكهة المضافة إليها للحصول على طعم رائع ولذيذ يفوق الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات الأخرى، وسوف نقدم إليكي طريقة سحرية وجبارة ومختلفة لعمل البسكويت عن طريق إضافة نكهة الكاكاو به للحصول على طعم جميل وجذاب وعليكي بعمله في المنزل بدون تكلفة وبدون مجهود وفي النهاية تحصلين علي طعم جميل.

طريقة عمل بسكويت الكاكاو

المكونات

كوبان إثنان ونصف فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد إلا ربع من السمنة النباتي.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.

كوبان إثنان من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان فقط من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير