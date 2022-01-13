هتعمليها كل يوم.. السمنة البلدي الفلاحي في البيت بكوب حليب فقط بنفس قوام وطعم الجاهزة

السمنة البلدي بكوب حليب من الممكن أن يتم إنجازه بكل سهولة ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن لكل ربة بيت أن يكون لديها لسمن البلدي والذي يعد واحد من بين أهم المكونات الدهنية والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاعتماد على مكونات كلها بسيطة ومتوفرة في البيت ومن الممكن أن نستخدم تلك المكونات للحصول على مكون السمن البلدي والذي يعتبر أهم المواد الدهنية الطبيعية سهلة التحضير في المنزل ومن اليسير أن يتم عملها في البيت للاستفادة من استعمالها في طهي وصفات الطعام المختلفة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مكونات التحضير وطريقته المنزلية البسيطة بالخطوات.

السمنة البلدي بكوب حليب

السمنة البلدي من الممكن تحضيره بكوب حليب ومن المفضل أن يكون نوع الحليب كامل الدسم والذي يعد من أهم المكونات الأساسية المشتقة منها مختلف المنتجات الدهنية الأساسية الطبيعية المميزة، ومن خلال تلك المكونات التالية نستطيع أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفة من وصفات السمن المميزة والتي تحتج لما يلي:

مكونات عمل السمن البلدي

السمن البلدي من السهل تحضيره من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

كوب من مكون الحليب مكتمل الدهن.

ربع كوب من اللبن الرائب.

ذرة من الملح.

قطعة من القماش.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير للسمن البلدي

السمن البلدي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال الاستعانة بمكونات سابقة الذكر مع عمل الآتي: