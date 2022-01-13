بطريقة فرد جديدة ومختلفة أعملي الفطير المشلتت على أصوله بعجينة طرية ومظبوطة

يعد الفطير المشلتت من الأكلات المصرية الفريدة من نوعها، فهي آكلة فلاحي معدة بالسمن البلدي، ويجهز الفطير لمعظم المناسبات مثل الافراح، ويرجع أصولها للقدماء المصريين كانوا يحضرونه في المناسبات، وهو عبارة عن طبقات عجين فوق بعضها، وهو من الأكلات التى يعشقها الكبار والصغار ولها مذاق مميز، ويعتبر من المخبوزات الشهية، ورائحته تعطيك شهور بالسعادة، ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة وتسمي بالفطير الشرقي، سنقوم بتحضيره بطرق مختلفة وبسيطة.

طريقة تحضير الفطير المشلتت السادة

المقادير:-

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

زيت وسمن بلدي.

الطريقة:-

في بولة كبيرة نقوم بوضع الدقيق والملح.

ثم نبدأ بالعجن بنزول الماء على الدقيق تدريجيا ونستمر بالعجن حتى نصل إلى عجينة لينة وطرية سهلة الفرد.

تغطى البولة بفوطة نظيفة لمدة ١٥ دقيقة.

نبدأ بتقطيع العجينة الى دوائر صغيرة .

ناخذ قطعه من العجينة ونضع كمية مناسبة من السمن والزيت ونعجن ونفرد بالنشابة.

ونقوم بذلك مع باقي كمية العجين حتى الانتهاء من الكمية الموجودة.

نقوم بعد ذلك بوضع العجين فوق بعضه وندهن كمية مناسبة من السمن البلدي مع الزيت ونعجن ونفرد بالنشابة.

ونعجن مرة أخري بالسمن والزيت ونفرد بالنشابة لكى تتشرب العجينة بأكبر قدر من السمن البلدي والزيت لجعلها عجينة مورقة.

نضعها في صينية كبيرة وتفرد جيدا في الصينية وتوضع على فرن درجة حرارته عالية لحين التسوية.

نضعها في طبق التقديم .

يقدم بجانبها الجبنة القديمة والعسل الاسود والطحينة والزبدة والعسل الابيض.

طريقة تحضير فطيرة شرقية باللحم المفروم

المقادير:-

٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

زيت.

مقادير اللحمة المفرومة:-

نصف كيلو لحم مفروم.

ثمرة بصل كبيرة.

ثمرة فلفل أخضر رومي مفروم.

زيتون اسود مقطع شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم.

سمن أو زبد.

طريقة التحضير:-