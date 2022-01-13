نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تطويل الشعر بصورة طبيعية.. وصفات هندية وعالمية صحيحة وناجحة لإطالة الشعر بدون آثار جانبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تطويل الشعر بصورة طبيعية، تسعى كثير من السيدات والفتيات إلى تطويل شعرهن وجعله كثيف وذات مظهر رائع فهناك بعض السيدات التي تعشق الشعر الطويل ويكون رمز الجمال لديهم لذلك سوف نوضح لكم بعض الطرق التي تساعد على تطويل الشعر من خلال هذا المقال.

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طرق تطويل الشعر

أن تطويل الشعر ليست من الأمور الصعبة وانما من الأمور التي يجب عملها بشكل صحيح حيث يجب على من يرغب في الحصول على شعر طويل أتباع الطرق الصحيحة حتى يتم ذلك بنجاح ، فان بصيلة الشعر مثل الطفل الرضيع الذي يجب العناية بها بشكل جيد حتى يكبر وإليكم أهم الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر.

وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند

يعملان على تطويل الشعر بدرجة كبيرة جدا وفي غضون عدة أشهر سوف نلاحظ الفرق حيث كل ما علينا هو إحضار ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت جوز الهند ونقوم بتسخينهم على النار وتدليك بهم فروة الراس بشكل جيد قبل النوم وشطف الشعر في الصباح وتكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا.

وصفة الجرجير

يعرف الجرجير بمدى دوره القوي في تطويل الشعر حيث يمكن أن نأتي ببعض الجرجير ونقوم بغسله جيدا بالماء والخل ونقوم بعصرة في الخلاط ووضعة على قطعة من الشاش لتصفيته وتركه عدة أيام حتى نأخذ عصارة الزيت منه ونقوم بتدليك الشعر به بشكل يومي سوف يساهم في تطويل الشعر بنسبة كبيرة في وقت قصير.

نصائح تطويل الشعر

استخدام شامبو وكريمات طبيعية وأصلية للشعر.

النوم لمدة ٨ ساعات يوميا.

تناول المكملات الغذائية مثل الحديد والكالسيوم وأوميجا ٣.

تسريح بمشط خشبي اصلي حتى لا يقطع الشعر.

عمل الوصفات الطبيعية بشكل اسبوعي لتحسين صحة الشعر.

عدم تعرض الشعر للشمس لوقت طويل.

عدم استخدام الشامبوهات والكريمات الغير صحية حيث أنها تدمر الشعر.