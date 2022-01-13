نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة أجعلي شعرك كثيف وطويل لحد الركب وبسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل هو زينة كل فتاة، وهو حلم تسعى كل امرأة في الوصول إليه، وحتى يتم الحصول على ذلك بكل أمان، ويمكنكم استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي قد تعزز من تطويل الشعر، وذلك بتغذية الشعر التغذية الكاملة التي يحتاجها ليصبح اقوى، و يطول بشكل أسرع، وسوف نعرض بعض الوصفات التي قد تساعد في ذلك.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمة

للحصول على شعر طويل رائع، يتميز بالقوة والنعومة والجاذبية، يمكنكم بكل سهولة اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تحقق ذلك بكل سهولة، وهي كالآتي:

استخدام البيض لتطويل الشعر ونعومته

البيض يعتبر بروتين طبيعي للشعر، فهو بالفعل به قدرة عائله في تقوية وتغذية الشعر، وذلك له دور فعال في تطويل الشعر، وفردة، ومعالجة الكثيرمن المشاكل، وطريقة استخدام ماسك البيض للشعر كمايللي:

المكونات

عدد واحدة من البيض او حسب كثافة الشعر وطولة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

طريقة التطبيق

اخفقي البيض جيدًا حتى تصبح سائله تمامًا، ثم أضيفي إليها باقي المواد الطبيعية الاخرى من زيت الزيتون، وعسل النحل.

اخلطي مع بعض كل المكونات حتى تتجانس ويصبح ماسك كامل.

وزعي الخليط على الشعر من بداية جذورة، وحتى الاطراف.

ارتدي قبعة واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء البارد جيدًا والشامبو الطبيعي جيدًا للتخلص من اثار البيض نهائيًا.

خل التفاح للشعر

خل التفاح من المواد الطبيعية التي تساعد في ترطيب وتنظيف فروة الرأس بشكل كامل، ويقلل من حدوث الالتهابات والحكة، فيجعلها أكثر قوة، كما أنه يساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع، ويعطي لمعان ونعومة للشعر، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من خل التفاح الابيض.

كوب من الماء.

طريقة التطبيق

اخلطي الخل مع الماء لتخفيف الخل، ثم قومي بغسل الشعر بالكامل بهذا الخليط.

دلكي الشعر وفروة الرأس به جيدًا.

إن كي الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالماء البارد بعد ذلك.

استخدام عسل النحل الابيض

العسل من أهم مغذيات فروة الرأس ويتم تطبيق العسل كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من العسل.

ربع كوب من الماء الدافيء.

طريقة التطبيق