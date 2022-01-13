طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة والقشطة الشهية بالخطوات التفصيلية والنتيجة أطعم بطاطس مقلية

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة والقشطة الشهية، واحدة من الوجبات الشهية التي يبحث عنها الكثيرين هي كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، حيث يقوم الجميع بعملها ولكنها لا تشبه شرائها من الخارج ويرجع ذلك لاعتمادهم على وصفات غير صحيحة بالمرة، فعند وضع البطاطس بداخلها الجبن أو أي حشو آخر يعطيها مذاق رائع، ونحن قررنا اليوم توضيح طريقة عمل كرات البطاطس بسهولة وخطوات قليلة.

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كرات البطاطس بالجبنة والقشطة

هل قمت بتجربة كرات البطاطس بالجبنة والقشطة من قبل، معنا ستتمكن من عملها بسهولة في المنزل، حيث تصنف الوجبة من أسهل الوجبات وأكثر لذة على الإطلاق، ونحن قررنا عملها بداخل موضوعنا هنا، حيث تأتي المكونات هكذا:

أربعة حبات من البطاطس المسلوقة والمهروسة ويلزم أن تكون كبيرة الحجم.

بصلتان مفرومتان.

عبوة متوسطة من الجبن الشيدر.

عبوتان من القشطة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثمانية مكعب من الجبن.

ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البهارات.

خطوات عمل البطاطس بالجبنة والقشطة

يمكن البدء في صناعة كرات البطاطس المحشوة بالجبنة والقشطة من خلال هذه الخطوات: