نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة والقشطة الشهية بالخطوات التفصيلية والنتيجة أطعم بطاطس مقلية في المقال التالي
طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة والقشطة الشهية، واحدة من الوجبات الشهية التي يبحث عنها الكثيرين هي كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، حيث يقوم الجميع بعملها ولكنها لا تشبه شرائها من الخارج ويرجع ذلك لاعتمادهم على وصفات غير صحيحة بالمرة، فعند وضع البطاطس بداخلها الجبن أو أي حشو آخر يعطيها مذاق رائع، ونحن قررنا اليوم توضيح طريقة عمل كرات البطاطس بسهولة وخطوات قليلة.
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كرات البطاطس بالجبنة والقشطة
هل قمت بتجربة كرات البطاطس بالجبنة والقشطة من قبل، معنا ستتمكن من عملها بسهولة في المنزل، حيث تصنف الوجبة من أسهل الوجبات وأكثر لذة على الإطلاق، ونحن قررنا عملها بداخل موضوعنا هنا، حيث تأتي المكونات هكذا:
- أربعة حبات من البطاطس المسلوقة والمهروسة ويلزم أن تكون كبيرة الحجم.
- بصلتان مفرومتان.
- عبوة متوسطة من الجبن الشيدر.
- عبوتان من القشطة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ثمانية مكعب من الجبن.
- ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
خطوات عمل البطاطس بالجبنة والقشطة
يمكن البدء في صناعة كرات البطاطس المحشوة بالجبنة والقشطة من خلال هذه الخطوات:
- نحتاج أن نحضر وعاء لوضع البطاطس مع الفلفل الأسود والملح والبهارات والجبنة الشيدر ومن ثم مزجهم جيداً.
- كما أنه أثناء صنع الكرات ندهن اليد بالزيت لصنع كرة صغيرة أو متوسطة الحجم.
- نقوم برصهم جميعاً في صينية بالفرن.
- نقوم بقلي البصل حتى يذبل على النار ثم نضعه على الكرات.
- فيما بعد نضع الجبن الكيري في الخلاط مضاف إليها الماء والقشطة ثم يرش على الكرات من الخارج.
- كما أنه على درجة حرارة تصل إلى 200 نضع الكرات بالفرن وذلك لمدة عشرين دقيقة ثم نتركها حتى يحمر الوجه قليلا بآخر خمسة دقائق.
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