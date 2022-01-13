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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل صينية كوسة بالبشاميل في الفرن بأقل التكاليف - ثقفني
تعتبر الكوسة بالبشاميل من أجمل الأكلات المصرية المشهورة والتي يعشقها عدد كبير من الناس وبالتحديد صغار السن حيث أنها تتميز بطعم جميل ورائع ويمكن أن نقوم بتجهيزها في وقت سريع فهي لا تحتوي على مكونات كثيرة، ومن ضمن مكونات هذه الأكلة الكوسة واللحمة المفرومة والبشاميل وتكون صينية الكوسة بالبشاميل من الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة جدا فالكوسة وحدها غنية جدا بالكالسيوم والحديد واللحمة أيضا مليئه بالبروتينات.
مكونات صينية الكوسة بالبشاميل
- نصف كيلو من الكوسة.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان من البصل.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ربع كوب كبير من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- كوب كبير ونصف من الحليب السائل.
طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل
- في البداية يتم تجهيز اللحمة المفرومة من خلال وضع طاسة عميق على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضيف حبتان من البصل ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليب البصل حتى يكون باللون الذهبي ثم نضع ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- ونضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر وجوزة الطيب والزنجبيل ونستمر في التقليب وعندما يتغير لون اللحمة نضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر، ويتم تقطيع على شكل مكعبات صغيرة الحجم وبعد ذلك نضع ربع كوب كبير عصير الطماطم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم ونستمر في التقليب ونتركهم على النار حوالى 10 دقائق ثم يتم رفع الطاسة من على النار.
- ونقوم بتجهيز الكوسة من خلال تقشيرها بشكل جيد ثم نقوم بغسلها بالماء وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل شرائح ثم نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت يتم تسخين الزيت يتم وضع شرائح الكوسة بها حتى يتم قليها وتكون باللون الذهبي ويتم إخراجها من البيت ووضعها في طبق.
- ويتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء عميق على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونقوم بالتقليب وعندما يتغير لون الدقيق نضع كوب كبير ونصف من الحليب السائل ولكن بشكل تدريجي، مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب عند الحصول على قوام كريمي وناعم يتم رفع الإناء من على النار.
- ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالقليل من الزيت ثم نضع شرائح من الكوسة ونضيف كمية من البشاميل، ثم نضع اللحمة المفرومة ونضع طبقة آخرى من الكوسة ونضيف طبقة آخرى من البشاميل ثم يتم إدخال الصينيه في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي غامق ويتم إخراجها وتقديمها.
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