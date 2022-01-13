أسهل طريقة لعمل صينية كوسة بالبشاميل في الفرن بأقل التكاليف

تعتبر الكوسة بالبشاميل من أجمل الأكلات المصرية المشهورة والتي يعشقها عدد كبير من الناس وبالتحديد صغار السن حيث أنها تتميز بطعم جميل ورائع ويمكن أن نقوم بتجهيزها في وقت سريع فهي لا تحتوي على مكونات كثيرة، ومن ضمن مكونات هذه الأكلة الكوسة واللحمة المفرومة والبشاميل وتكون صينية الكوسة بالبشاميل من الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة جدا فالكوسة وحدها غنية جدا بالكالسيوم والحديد واللحمة أيضا مليئه بالبروتينات.

مكونات صينية الكوسة بالبشاميل

نصف كيلو من الكوسة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كوب كبير ونصف من الحليب السائل.

طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل