بدون مقوار تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة البرق هتقوري أكثر من 3 كيلو بدون تعب

بدون مقوار تقوير الكوسة والباذنجان، من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن على الطرق الآتية والتي تساعدها في التقوير السريع للكوسة أو للباذنجان وفي منتهى السرعة يتوفر لديك كل ما تحتاجينه من الخضار الجاهز وفي منتهى السرعة لأن يتم تقويره بشكل سريع ومن خلال خطوات بسيطة جدا وخلال وقت قصير وبدون مقوار تتوفر لديك عدة طرق بديلة وسريعة موفرة لجهد والوقت للحصول على الخضار جاهز للحس السريع والتحضير لوصفة المحاشي المشكلة للخضراوات والتي تعتبر من أهم المحاشي المميزة بالطعم الذي يعشقه الصغار والكبار وعلى ربة المنزل أن تقوم باستخدام الطريقة الأسهل لها في التقوير من تلك الطرق التي سنتعرف عليها من خلال تلك السطور القليلة المقبلة.

تقوير الكوسة والباذنجان

هناك طرق عديدة أصبحت طرق مستخدمة وبقوة من قبل بعض ربات البيوت ممن لديهن شغف التجريب لطرق جديدة لمهام المطبخ كي تتم بسرعة ومن خلال بعض الأدوات البسيطة تستطيع ربات البيوت الحصول على الخضار مقور وجاهز من خلال الاستخدام لبعض أدوات المطبخ والتي تيسر تلك الخطوة الهامة لإعداد محشي الخضار لإخراج اللب وفي أسرع وقت ومن خلال الآتي نوضح أهم وأكثر تلك الطرق شيوعا واستخداما من قبل الكثير ممن حرصن على استعمال تلك الأدوات التي أثبتت جدارتها في الحصول على الخضار جاهز ومقور لحشوه.

خطوات تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال السكين

السكين يعتبر من أصلح الأدوات التي من الممكن أن نستخدمها في الحصول على الخضار مقور بسرعة وأفضل من المقوار ومن الممكن أن نقوم في البداية باستعمال المقشرة لتقشير الكوسة وتنظيفها تماما من أي لب باستعمال السكين وكذلك الباذنجان من السهل لف السكين بداخله للحصول عليه فارغ تماما وجاهز للحشو.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال قطاعة التفاح

قطاعة التفاح من أبرز الأدوات التي من الممكن أن تساعدنا في الحصول على الثمار من الخضار جاهزة تماما للحشو والتي تساعد في إخراج كمية كبيرة من اللب بخطوة واحدة وبعد القيام بإدخال القطاعة للثمرة يسهل بعد ذلك حشوها وفي وقت وجيز تصبح تلك الوصفة جاهزة للتقديم بعد الحشو والتسوية السريعة.