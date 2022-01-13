بكوب ونصف حليب أصنعي الكاسترد في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطعم رهيب

يعد الكاسترد من المكونات المسانده لاعداد اطباق حلويات مختلفة، يستخدم كحشوة للاكليروالكب كيك والدونتس، وهوإيضآ يقدم بمفردة كنوع من انواع الحلويات مع المكسرات، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق الطيب ، ويمكن تحضيرة بطعم الشيكولاته، يفضلونه الاطفال كثيرآ ويعتمد عليه الامهات كوجبة لصغار السن، وهو غنى بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكاسترد.

طريقة عمل الكاسترد

المكونات

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

بيضه.

معلقة كبيرة من النشا.

الطريقة

نضع الحليب فى قدر على نار متوسطة.

نضف إلية السكر والنشا ونقلب ببطئ حتى نتأكد من ذوابهما فى الحليب جيدآ.

نستمر بالتلقيب حتى يصل الى درجة حرارة عالية ولكن قبل ان يصل الى الغليان.

نضع القدر جانبآ.

نخفق البيض فى وعاء اخر ونضف اليه المزيج الساخن، ونخلط المكونات مع بعضها بسرعه حتى لاتتكون تكتلات.

نضف إليهم الفانيليا.

نسكب الكاسترد فى وعاء عميق، ويتم تغطيته بالنايلون وذلك للحفاظ علية من الجفاف.

طريقة عمل الكاسترد البودر

المكونات

نصف كوب من الكاسترد البودر.

٢كوب من الحليب السائل.

٣معالق من سكر ابيض.

مكسرات مجروشة للتقديم.

الطريقة

نضع كمية الكاسترد مع كوب من الحليب فى وعاء ونقلبهم جيدآ على نار متوسطة.

نضف اليهم السكر وماتبقي من الحليب.

نخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نستمر بالتقليب حتى الغليان وهنا يصبح جاهزآ.

نسكب الكاسترد فى كاسات التقديم ونتركه حتى يبرد تمامآ ثم نضعه فى الثلاجة.

يضاف اليه المكسرات المجروشة عند التقديم.

طريقة عمل كاسترد الشيكولاتة

المكونات

٢كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو.

نصف كوب من السكر.

٢معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

٢بيضة.

الطريقة