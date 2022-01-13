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عمر شويل - جدة بكوب ونصف حليب أصنعي الكاسترد في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطعم رهيب - ثقفني
يعد الكاسترد من المكونات المسانده لاعداد اطباق حلويات مختلفة، يستخدم كحشوة للاكليروالكب كيك والدونتس، وهوإيضآ يقدم بمفردة كنوع من انواع الحلويات مع المكسرات، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق الطيب ، ويمكن تحضيرة بطعم الشيكولاته، يفضلونه الاطفال كثيرآ ويعتمد عليه الامهات كوجبة لصغار السن، وهو غنى بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكاسترد.
طريقة عمل الكاسترد
المكونات
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من السكر.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضه.
- معلقة كبيرة من النشا.
الطريقة
- نضع الحليب فى قدر على نار متوسطة.
- نضف إلية السكر والنشا ونقلب ببطئ حتى نتأكد من ذوابهما فى الحليب جيدآ.
- نستمر بالتلقيب حتى يصل الى درجة حرارة عالية ولكن قبل ان يصل الى الغليان.
- نضع القدر جانبآ.
- نخفق البيض فى وعاء اخر ونضف اليه المزيج الساخن، ونخلط المكونات مع بعضها بسرعه حتى لاتتكون تكتلات.
- نضف إليهم الفانيليا.
- نسكب الكاسترد فى وعاء عميق، ويتم تغطيته بالنايلون وذلك للحفاظ علية من الجفاف.
طريقة عمل الكاسترد البودر
المكونات
- نصف كوب من الكاسترد البودر.
- ٢كوب من الحليب السائل.
- ٣معالق من سكر ابيض.
- مكسرات مجروشة للتقديم.
الطريقة
- نضع كمية الكاسترد مع كوب من الحليب فى وعاء ونقلبهم جيدآ على نار متوسطة.
- نضف اليهم السكر وماتبقي من الحليب.
- نخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
- نستمر بالتقليب حتى الغليان وهنا يصبح جاهزآ.
- نسكب الكاسترد فى كاسات التقديم ونتركه حتى يبرد تمامآ ثم نضعه فى الثلاجة.
- يضاف اليه المكسرات المجروشة عند التقديم.
طريقة عمل كاسترد الشيكولاتة
المكونات
- ٢كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من الكاكاو.
- نصف كوب من السكر.
- ٢معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢بيضة.
الطريقة
- نضع الحليب مع الكاكاو فى قدر على النارمتوسطة.
- نضف إليهم السكر والنشا ونستمر فى التقليب ببطئ،
- عند وصول الخليط لدرجة حرارة عالية نرفع القدر جانبآ.
- فى وعاء نخفق البيض مع الفانيليا.
- نسكب الخليط الساخن على البيض ونقلبهم جيدآ، وهنا يصبح جاهزآ اما ان يقدم بمفردة مع المكسرات، او نتركه جانبا يبرد تمامآ حتى نستخدمة فحشوة الحلويات.
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