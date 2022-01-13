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عمر شويل - جدة طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم السعودية الأصلية خطوة بخطوة - ثقفني
تعتبر المقلوبة من الأكلات التي يفضلها الجميع لأنها تكون سريعة التحضير وتتميز بمذاق رائع وشهي ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة على حسب الرغبة ولأنها تحتوي على عناصر كثيرة مفيدة ولأنها تحضر بالخضروات، سوف نقوم بذكر طريقه لتجهيز المقلوبة بالذنجان باللحم فى خطوات سريعة.
مكونات عمل مقلوبة الباذنجان باللحم:
- 2 حبة باذنجان يقطع شرائح.
- 1 كيلو لحم يقطع مكعبات صغيرة.
- 1 ثمرة بطاطس تقطع شرائح.
- 2 كأس أرز.
- 1 ثمرة بصل شرائح.
- 1 ثمرة بصل مفرومة.
- نص ملعقة كركم صغيرة.
- نص ملعقة قرفة ناعمه صغيرة.
- نص ملعقة حبهان ناعم صغيرة.
- ورق غار أو ورق لورا.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- للتزيين صنوبر ولوز.
طريقة التحضير:
- نحضر الباذنجان ونقطعه شرائح ونغسله جيداً ونقوم برش عليه ملح قليل ويترك فى جانب.
- نحضر وعاء مناسب لتشويح اللحم به نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف فيه الزيت وعليه قطع اللحم ويقلب اللحم بإستمرار جيداً.
- نستمر بالتقليب في اللحم ونضيف عليه البصل المفروم ونقلبه بإستمرار حتي يذبل البصل، وبعد ذلك نضيف عليهم الكركم والقرفة والحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم، ونضيف كمية ماء مناسبة ونخفض النار عليهم ونتركه حتي يستوي اللحم جيداً.
- نقوم بتحضير مقلاة كبيرة ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع الباذنجان الشرائح به لقليه وبعد ذلك يستخرج على ورق مطبخ حتي يتصفي من الزيت جيداً.
- وفي نفس الزيت نقوم بتشويح البطاطس ولكن لا تتحمر جيداً تكون نصف تسوية ونصفيها جيداً من الزيت.
- ونشوح البصل أيضا فى نفس الزيت ويستخرج عندما يكون لونه ذهبي ويصفي جيداً من الزيت.
- نقوم بغسل الأرز جيداً ونقوم بنقعه فى الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعد ذلك يصفي من الماء.
- إحضار وعاء مناسب ونقوم بإضافة زيت فيه ونرص به شرائح الباذنجان بالترتيب وعليه البطاطس ويرص جيداً وعليه شرائح البصل، وبعد ذلك اللحم القطع وثم نقوم بعمل نفس الترتيب برص الباذنجان فوق اللحم.
- نقوم بإضافة الأرز على آخر طبقة تم وضعها ويجب أن يغطي كل الطبقات التي تم وضعها.
- نقوم بوضع مرق اللحم على الطبقات السابقة ولكن يجب أن يكون بالتدريج حتي لا تؤثر عليهم.
- بعد الإنتهاء نقوم بوضع وعاء المقلوبة على النار ويجب أن تكون متوسطة ويجب مراقبتها من وقت لآخر لتزويدها بالماء إذا احتاجت حتي تكون ناضجة جيداً.
- نقوم بإحضار صينية مناسبة للتقديم ونقوم بقلب وعاء المقلوبه عليها بحذر، ونقوم بتزيينها بالصنوبر واللوز المحمص.
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