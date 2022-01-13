طريقة عمل سينابون في 10 دقائق .. ولا تتعبي ولا تحتاري

طريقة عمل سينابون في 10 دقائق في حين أن هناك العديد من محبي أو “لفائف القرفة”، فإن أولئك الذين يعرفون كيفية صنعها في المنزل هم أقلية وطريقة صنع في المنزل ليست صعبة ولكنها تأخذ خطوات دقيقة، واليوم السابع اليوم يقدم لك طريقة صنع القرفة في مراحل بسيطة يمكنك صنعها في مطبخك وتحقيق نتيجة رائعة مماثلة لما أنت عليه تجد في المطاعم.

طريقة عمل سينابون في 10 دقائق

لتحضير العجينة، تُمزج المكونات التالية:

5 أكواب طحين

• 2 ملعقة كبيرة السكر

• 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

• 2 كوب ماء دافئ

• 1/4 كوب زيت

• قليل من الملح

• 3 ملاعق كبيرة حليب مجفف

لتحضير الحشوة، اتبع الخطوات التالية:

12 كوب زبدة (مذابة)

• 1 كوب سكر بني

• 2 ملعقة كبيرة. قرفة (مطحونة)

التزيين

• حسب الرغبة، شوكولاتة بيضاء

• حسب الطلب، شوكولاتة داكنة

طريقة التحضير

لتحضير العجينة، يُمزج الماء مع الحليب المجفف والسكر والخميرة وكوبين من الطحين في طبق للخلط.

تُمزج المكونات جيدًا وتترك جانبًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة للسماح لها بالتفاعل.

يُمزج الزيت والطحين المتبقي.

اعجن المكونات جيدًا كلما طالت مدة العجن، كلما كان العجين طَرِيًّا ورقيقًا.

ورقيقًا. تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

يجب أن تُدحرج كل كرة على شكل مستطيل كبير بسماكة 1 سم تقريبًا.

لتحضير الحشوة، اتبع الخطوات التالية

باستخدام الزبدة المذابة، دهن العجينة.

يُمزج القرفة والسكر البني في وعاء.

يرش الخليط المذكور أعلاه فوق الزبدة.

تُلف العجينة بحذر إلى جذع شجرة ثم تقطع إلى حلقات بسمك 3 سم تقريبًا.

رتبي قطع السينابون على صواني الخبز واخبزيها على حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحول لون القاع إلى البني.

لتحمير الوجه، أشعلوا الشواية من الأعلى.

الشواية من الأعلى. اتركي السينابون يبرد بشكل كامل قبل التزيين بصلصة الشوكولاتة البيضاء والسوداء والجوز.

لنجاح الوصفة يجب اتباعها بشكل جيد بالمقادير لتقدمي لعائلتك أفضل سينابون متميز زسهل وبسيط بمكونات من داخل مطبخك.