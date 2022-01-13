نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من غازات البطن المزعجة لكل الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر غازات البطن مشكلة يعاني منها الكثير من الناس فهي لا تقتصر علي فئة عمرية معينة ولكنها تصيب الصغار والشباب والكبار وتسبب غازات البطن المزعجة العديد من الآلام وتجعل الفرد يشعر بالضيق وتسبب للعديد من الأفراد الإحراج .

أسباب غازات البطن المزعجة

هناك بعض الأسباب التي تتسبب في وجود غازات في البطن ومنها

اضطراب الجهاز الهضمي .

تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيدا .

التهابات القولون .

الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن .

تناول كربوهيدرات في الوجبة الغذائية تكون صعبة الهضم .

أضرار غازات البطن المزعجة

غير الشعور بالإعياء والإحراج تتسبب غازات البطن المزعجة في الشعور بالغثيان وفي حالة عدم معالجة الغازات قد يتطور الأمر ويصل إلي حد الإصابة بالالتهابات المعوية وكذلك الإصابة بالبواسير .

وصفات منزلية للتخلص من غازات البطن

هناك العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد في التخلص من غازات البطن المزعجة ونشرح لك هنا بعض منها وهي كالأتي

شرب ماء الليمون علي معدة فارغة صباحا لمدة لا تقل عن شهرين .

نقع الزنجبيل في عصير الليمون والحرص علي شربه بعد تناول الطعام .

إضافة خل التفاح إلي السلطات .

مص فص واحد من القرنفيل صباحا ومساءا بعد تناول الطعام .

نصف كوب من عصير اليقطين مع ملعقتين من الزنجبيل ويخلطوا جيدا ويتم تناولها يوميا لمدة لا تقل عن شهرين .

مشروبات يومية للتخلص من غازات البطن المزعجة

هناك العديد من المشروبات المتوافرة في كل منزل تساعد في التخلص من غازات البطن المزعجة وأهمها

مشروب الزنجبيل بعد كل وجبة ويتميز الزنجبيل باحتوائه علي مادة التانين المانعة لتجمع الغاز في الأمعاء .

مشروب اليانسون والبابونج .

مشروب الشمر .

مشروب النعناع .

عادات تساعد في التخلص من غازات البطن المزعجة