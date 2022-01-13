طريقة عمل شاورما الدجاج واللحم بسهولة في المنزل.. الوصفة الكاملة للمقادير والتوابل وخطوات التجهيز من الألف إلى الياء

طريقة عمل شاورما الدجاج واللحم، نشتهي جميعًا تناول الشاورما سواءً كانت بالدجاج أو اللحم، فهي من أكثر المأكولات التي يحبها الكثير من أول مرة، حيث يتم وضع عدة بهارات بها تجعل الوصفة أكثر تميزًا عن غيرها، ولكن يميل البعض من شرائها من الخارج بدلاً من تنفيذ طريقة عملها في المنزل، بالتأكيد نحن لا نفضل ذلك حيث يمكن عملها بسهولة في المنزل، ونحن الآن سنقوم بتنفيذها بعدة خطوات بسيطة.

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طريقة عمل شاورما الدجاج

يمكن التعرف على طريقة عمل الشاورما والتي تأتي بهذه المكونات:

حبة من الفلفل الرومي.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ثلاثة من الصدور المقطعة.

ليمونة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاثة حبات من الثوم.

القليل من الدقيق.

ملعقة من الخل الأبيض.

خطوات التجهيز للشاورما

نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة مع وضعها بداخل الدقيق ثم نضع الليمون والملح عليها. نضع التتبيلة عليها من الثوم والزبادي والليمون. نضع في الثلاجة إلى ساعتين لنخرجها مرةً أخرى لنضع بها التوابل المتبقية ونعيدها مرةً أخرى. وبداخل مقلاة على النار نضع قطع الدجاج ونقليها جيداً لنصف ساعة ثم نضع الطحينة معها وسنرى أفضل شاورما دجاج.

طريقة عمل شاورما اللحم

نحضر شاورما اللحم من خلال تحضير هذه المكونات:

كيلوجرام من اللحم.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من بهارات شاورما اللحم والكزبرة الجافة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الملح.

حبة من الطماطم.

نصف حبة من الفلفل المقطع.

خطوات التجهيز والطهي