حاسبة الحمل بالميلادي والهجري لمعرفة حساب موعد الولادة

تستعد المرأة للحمل منذ الزواج وتشتاق إلى معرفة حاسبة الحمل بالميلادي والهجري بمجرد إحساسها ببداية نشأة الجنين في الرحم، وذلك لما يكون من أهمية هذه الحاسبة في تقدير أسابيع واشهر الحمل وما يكون من معرفة وقت الوقت التقريبي للولادة التي ينتظره الأم والأب بفارغ الصبر وخاصة إذا كان الحمل الأول بالنسبة للأم.

حاسبة الحمل بالميلادي والهجري

تعتمد حاسبة الحمل على ما يتم إعطائها من معلومات والتي يكون من أهمها تحديد اليوم الذي كانت فيه أخر دورة للزوجة حيث يعمل هذا التحديد باليوم والشهر وفقا للتقويم الميلادي والهجري على مساعدة حساب موعد الإخصاب وبالتالي معرفة اليوم التقديري الذي يتم فيه الوضع أو الولادة للمرأة، وبالنسبة للتاريخ الهجري فان وقت الولادة يحسب بإضافة تسع اشهر و14 يوم.

حاسبة الحمل مثل الطبيب بالشهر

تتمثل الفترة الطبيعية لحمل المرأة في عدد 40 أسبوعا قد تزيد أو تقل عن هذا العدد في حدود 38 أو 42 أسبوع.

وتبدأ المرحلة الأولى للحمل من الأسبوع الأول، وتنتهي مع نهاية الأسبوع الثالث للحمل وتكون هذه المرحلة في فترة أل 3 اشهر الأولى.

بينما المرحلة الثانية تبدأ من بداية الأسبوع 14 وتنتهي في نهاية الأسبوع 26 وهذه المرحلة الوسطي من الحمل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة في الحمل تبدأ مع بداية الأسبوع 27 وتستمر حتى موعد الولادة.

حاسبة الحمل مثل الطبيب بالهجري

تستطيع الأم مع بداية حملها استعمال الحاسبة بالتاريخ الميلادي والهجري لمعرفة الأسبوع الذي تكون فيه وموعد ولادتها وذلك عن طريق:

إدخال تاريخ أخر دورة لها .

ويمكن للمرأة تحديد ذلك بالتاريخ الهجري أو الميلادي وذلك بحسب ما تقوم به من إدخال الموعد المشار إليه للدورة بأي من التقويمين.

‘إذ يختلف تحديد الحمل وعدد الأسابيع في التاريخ الميلادي عن الهجري.

حاسبة الحمل بالميلادي