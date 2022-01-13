بسبوسة الفنجان طريقة جديدة لعمل بسبوسة جربيها ألان كيكة سميد

بسبوسة الفنجان طريقة جديدة لعمل بسبوسة الحلواني، حلويات الشرقية من أسهل وأشهى أنواع الحلويات التي تعد بسهولة في كل منزل وتكون بنفس وطعم الجاهزة ولا تحتاج إلى عدد كبير من الخطوات لتحضيرها باحترافية مثل التي تباع في محلات حلواني، واليوم سنعد لكم بسبوسة حلواني الشهيرة ولكن بطريقة جديدة انتشرت مؤخرا في محلات وهي بسبوسة الفنجان، وخاصة الدول العربية تعدها بكثرة وتقدم للضيوف في فنجان صغير بسبوسة بدقيق سميد ناعم، البسبوسة عادة تكون مميزة ورائعة الطعم والقوام وتسقى بالعسل الساخن حتى تكون ناجحة وطرية مثل الجاهزة واتبعي خطوات مع مكونات إعداد بسبوسة الفنجان بالتفصيل وتعلمي معنا تكات نجاح البسبوسة التي يعتمدها كبار شيفات حلواني.

بسبوسة الفنجان وصفة جديدة البسبوسة كيكة سميد

نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق السميد الناعم. كوب ونصف من زبادي. كوب من زبدة طرية. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف كوب من جوز الهند المبشور. رشة صغيرة من الملح. كوب ونصف الكوب من السكر. لوز مقسم للتزيين. كوب من شربات أو عسل تسقية الحلويات الساخن.

تحضير بسبوسة فنجان كيكة سميد بالعسل