طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الرهيبة بالصوص بطعم زي الجاتوة لازم تجربيها

ننقل لكم من خلال موقع ثقفني الاخباري كل الأسرار لصناعة أروع كيكة الشيكولاتة اللذيذة بطعم مميز لا يقاوم، مثل طعم الجاتوة الذي يقدم في المطاعم، وذلك باعتبارها من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في المنازل، والتي يعشقها كل كبير وصغير، بالإضافة إلي ذلك تتقدم في المناسبات و الافراح و اعياد الميلاد، ويمكن صناعتها بالعديد من النكهات المختلفة سواء البرتقال أو الشيكولاتة أو الفراولة، وفيما يلي عبر موقعنا نستعرض معكم مزيد من التفاصيل والمكونات والخطوات لصناعة أجمل كيكة بالشيكولاتة لتقديمها لضيوفك وأحبابك بكل الحب.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الرهيبة

وهنا نقدم لك طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بكافه التفاصيل المميزة التي تجعلها بطعم مختلف، بالنسبة إلي الكيك وبالنسبة إلي الصوص وهي علي النحو التالي.

مكونات الكيك:

كوب ونصف دقيق ٢٢٥ جرام

3 بيضات

ربع كوب كاكاو ٢٢ جرام- كوب سكر ٢٠٠ جرام

معلقه صغيره بيكاربوناو (بيكنج صودا)

ثلث كوب زيت -كوب ماء ساخن ٢٥٠ ملي

ملعقه قهوه سريعه الذوبان- ملعقة كبيرة خل

رشه ملح – فانيليا.

مكونات عمل صوص الشوكولاته:

نصف كوب زيت ١٢٥ ملي -ملعقتين كبار كاكاو خام.

نصف كوب سكر ١٠٠ جرام- نصف كوب حليب بارد ١٢٥ ملي

خطوات تحضير كيكة الشيكولاتة