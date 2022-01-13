طريقة سحرية لتبييض الأسنان في المنزل وجعلها بيضاء كالثلج بمكون منزلي وفي 5 دقائق

الكثير من الناس يلجأون إلى إستخدام طرق عديدة لتبييض الأسنان لأنها من أكثر الأشياء التي تسبب حرج كبير بالنسبة للشخص الذي يعاني من وجود الأصفرار في الأسنان وهذا يظهر عند الإبتسامة، فالكثير من الناس يضعون أيديهم على الفم حتى لا يظهروا الأسنان الصفراء التي تجعلهم يشعرون بالخجل وأن هذه المشكلة يعاني منها الرجال والنساء ويحدث هذا اللون بسبب العديد من العوامل، ومن أهمها تناول بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة وأيضا كثرة التدخين كل هذه الأشياء تؤثر على لون الأسنان وتجعلها باللون الأصفر ففي هذه الحالة يلجأ البعض إلي إستخدام معجون الأسنان ولكنه غير كافي لتبييض الأسنان بشكل مناسب، ولا يمكنه أيضا إزالة الإصفرار أو التخلص من الجير المتراكم فعندما نجد صعوبة في التخلص من هذه المشاكل يفضل إستخدام العلاجات الطبيعية التي يكون لها دور في تبييضها بطريقة طبيعية وبدون ترك أي آثار سلبية في الأسنان أو اللثه، فقد يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك وهي إستخدام ورق الألمونيوم.

مكونات تبييض الأسنان بورق الألمونيوم

قطعة من ورق الألمونيوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الأسنان.

طريقة عمل تبييض الأسنان بورق الألمونيوم