نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتبييض الأسنان في المنزل وجعلها بيضاء كالثلج بمكون منزلي وفي 5 دقائق في المقال التالي
الكثير من الناس يلجأون إلى إستخدام طرق عديدة لتبييض الأسنان لأنها من أكثر الأشياء التي تسبب حرج كبير بالنسبة للشخص الذي يعاني من وجود الأصفرار في الأسنان وهذا يظهر عند الإبتسامة، فالكثير من الناس يضعون أيديهم على الفم حتى لا يظهروا الأسنان الصفراء التي تجعلهم يشعرون بالخجل وأن هذه المشكلة يعاني منها الرجال والنساء ويحدث هذا اللون بسبب العديد من العوامل، ومن أهمها تناول بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة وأيضا كثرة التدخين كل هذه الأشياء تؤثر على لون الأسنان وتجعلها باللون الأصفر ففي هذه الحالة يلجأ البعض إلي إستخدام معجون الأسنان ولكنه غير كافي لتبييض الأسنان بشكل مناسب، ولا يمكنه أيضا إزالة الإصفرار أو التخلص من الجير المتراكم فعندما نجد صعوبة في التخلص من هذه المشاكل يفضل إستخدام العلاجات الطبيعية التي يكون لها دور في تبييضها بطريقة طبيعية وبدون ترك أي آثار سلبية في الأسنان أو اللثه، فقد يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك وهي إستخدام ورق الألمونيوم.
مكونات تبييض الأسنان بورق الألمونيوم
- قطعة من ورق الألمونيوم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الأسنان.
طريقة عمل تبييض الأسنان بورق الألمونيوم
- في البداية يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم ويتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الأسنان.
- وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي يتم تجانسهم بطريقة جيدة ثم نحضر قطعة من ورق الألمونيوم حتى تكون على مقاس الأسنان ونضع بها هذا الخليط الذي تم تجهيزه.
- ثم نضع ورق الألمونيوم الذي يوجد به الخلطة ونضعها على الأسنان ونتركها حوالي ساعة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الأسنان بالماء الدافئ، وللحصول على أفضل النتائج يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم وبعد مرور إسبوع واحد فقط سوف تحصلي على أسنان بيضاء وناصعة البياض.
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