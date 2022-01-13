وداعاً لشراء السمن البلدي بعد الآن.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة بلدي في الخلاط زي المحلات بالظبط

توجد العديد من منتجات الألبان التي نقوم بشرائها أو نستخدمها في المنزل وجميع هذه المنتجات يكون لها طعم مختلف وجميل ولكن نعلم أن أصل منتجات الألبان جميعا هو الحليب ويمكن من خلال الحليب أن نصنع جميع منتجات الألبان ويختلف الطعم فقط بسبب اضافة بعض المكونات الأخرى التي تجعل لمنتج الحليب طعم مميز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن السمنة البلدي وطريقة عملها ‏في المنزل والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل السمن البلدي وهي من أشهر منتجات الحليب التي يتم استخدامها عادة في طهي الطعام و العديد من الاستخدامات الأخرى.

‏مكونات إعداد السمن البلدي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد السمن البلدي في المنزل ‏ورغم أنها تعتمد بشكل كبير على الحليب لكن نحتاج إلى اضافة بعض المواد الأخرى التي تساعدنا على إعطاء السمن البلدي نكهة مميزة حتى تكون جاهزة للاستخدام ونستطيع إضافتها لباقي أنواع الطعام وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي

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ثلاث لترات من الماء.

مكعبات من الثلج

زجاجة من زجاجات المياة.

كيلو من الحليب يفضل أن يكون الحليب الجاموس البلدي.

طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل

من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد السمن البلدي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وهذه الخطوات هي: