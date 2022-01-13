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عمر شويل - جدة أضرار زيت الزيتون توقف عنه فورا في هذه الحالات تعرض حياتك للخطر - ثقفني
أضرار زيت الزيتون بالرغم من أن زيت الزيتون له فوائد كثيرة إلا أن الإفراط في تناوله يعد خطر على صحة الجسم، كما يساعد في علاج أمراض القلب ومشاكله ويساعد على حل مشاكل المعدة ويعالج الإمساك ولكن عندما نزيد من تناوله فقد يلحق بالجسم خطرا بالغا.
أضرار زيت الزيتون
استخدام زيت الزيتون في الأساس لم يكن خطرا كونه مكون زيتي يحتوي على سموم مكونات ضارة، بل بالعكس يحتوي على قيمة غذائية عالية، ولكن عند الإفراط بتناوله فذلك هو الخطر بالافراط في تناوله يسبب بعض الاضطرابات في الجسم كما أنه يتسبب في السمنة المفرطة.
أضرار زيت الزيتون
أضرار زيت الزيتون قد تنتج عن طريق الإفراط في تناوله، ومن أبرز أضراره الآتي:
- لاحتواء زيت الزيتون على كمية دهون عالية فإن استخدامه على البشرة الدهنية قد ينتج عنه حبوب وبثور.
- بالرغم من انه يحتوي على دهون غير مشبعة ويقلل نسبة الدهون الضارة في الجسم إلا أنه من الممكن إصابة بعض الأشخاص بمرض السكر وهذا عندما يتناوله بعض الأشخاص على الريق فيجب ألا يتم الإفراط في تناوله.
فوائد زيت الزيتون
- يساعد في التخلص من الوزن الزائد.
- يعمل على خفض السكر فى الدم.
- يعمل على علاج المعدة والتخلص من التهاباتها.
- يحسن كثير من الصحة العامة للجسم.
- يحتوي على مضادات اكسدة تقي الجسم من الكثير من الأمراض.
- يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية مفيدة تعمل على توازن الجسم مع الدهون النافعة.
- يعمل على تقوية عضلة القلب.
- يرطب البشرة والجسم.
- يدخل في كثير من الوصفات المفيدة للشعر حيث يعمل على تقوية الشعر والتغذية الصحيحة للشعر.
- يعمل على تغذية البشرة وترطيبها فهو يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل.
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